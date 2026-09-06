0-0. Primer punto para Costa Adeje Tenerife y Deportivo

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Un competido partido inauguró este domingo la cuenta de puntos en esta temporada del Costa Adeje Tenerife y del Deportivo Abanca, empatados y sin goles en su duelo en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con una ocasión clara para cada uno, solventadas por las porteras Noelia Ramos y Andrea Tarazona.

Les faltó concretar sus llegadas a los dos equipos, voluntariosos, ambiciosos, pero sin la precisión que se necesita para marcar la diferencia en los metros finales. Contó muchos más remates el bloque visitante que el local, pero nada más uno realmente puso en peligro la igualdad por la que se movió el marcador durante todo el encuentro.

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Porque la mejor ocasión once contra once fue del Deportivo, más insistente e incisivo. El remate de Lucía Pardo recibió la respuesta sobresaliente de Noelia Ramos, ya sobrepasada la hora del encuentro; igual que estuvo la portera muy atenta y rápida para intervenir cuando Millene Cabral rebuscó de nuevo el gol de la victoria por dos veces.

Sin posibilidad de la revisión tecnológica, que dejó de funcionar, reclamó el Costa Adeje Tenerife la segunda amarilla para Carla Casti. Habló la árbitra Ainara Andrea Acevedo con las capitanas para explicarlas la situación entonces.

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La defensa central visitante sí recibió la tarjeta después, en el minuto 84, en otra acción ya avanzado el choque, por una falta cerca de su área, que ofreció otra oportunidad a Noelia Salazar, pero su potente lanzamiento lo despejó Tarazona. La portera demostró aún más reflejos en la siguiente ocasión, con el Deportivo ya en inferioridad numérica y en modo resistencia. Sostuvo el empate. Ambos están fuera del descenso, sin goles a favor.

Ficha técnica:

0 - Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aleksandra Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Violeta Quiles; Marina Martí (Koko, min. 72), Pola, Ariadna Mingueza (Noelia Salazar, min. 72), Henar; Padilla e Iratxe (Aithiara Carballo, min. 62).

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0 - Deportivo Abanca: Tarazona; Caracas, Carla Casti, Adriana Ranera, Vega (Novo, min. 87); Michi Apóstol (Millene Cabral, min. 62), Paula Hernández (Domínguez, min. 78), Redru, Olaya; Lucía Pardo (Karla, min. 87); Espi Pizarro (Monteagudo, min. 78).

Árbitra: Ainara Andrea Acevedo (C. Catalán). Expulsó a Carla Castí, del Deportivo Abanca, por doble amarilla en el minuto 85. Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Pola (min. 38) y Cinta Rodríguez (min. 51) y a las visitantes Vega (min. 43) y Millene (min. 96).

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Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga F, disputado en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. EFE