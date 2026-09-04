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Muere el hombre herido por varios disparos de escopeta en Barakaldo (Bizkaia)

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Bilbao, 4 sep (EFE).- El hombre de 48 años herido este jueves por varios disparos de escopeta en Barakaldo (Bizkaia) murió en el hospital al que había sido trasladado, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza ha confirmado que el presunto autor de los hechos, detenido poco después del suceso en la localidad alavesa de Amurrio, continúa en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

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El tiroteo ocurrió a las ocho y media de la tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, donde un hombre resultó herido después de que otro le disparase varias veces con una escopeta y posteriormente huyera del lugar en un vehículo.

Tras tener conocimiento del incidente, varios recursos policiales se trasladaron al lugar, junto a personal sanitario que atendió a la víctima, que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego y que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde murió en torno a las once de la noche.

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Poco después del tiroteo, una patrulla de la Ertzaintza localizó al sospechoso circulando por el municipio de Amurrio (Álava), donde fue detenido por los agentes, quienes, en el registro del interior de su vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión.

El arrestado, también de 48 años, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, donde permanece este viernes a la espera de pasar a disposición judicial.

La Policía autonómica continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso, que "podría tener un carácter sentimental", según la misma fuente. EFE

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