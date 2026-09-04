La Bienal de Sevilla determinará la oferta flamenca del resto del mundo, dice su director

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Sevilla, 4 sep (EFE).- La XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará entre el 9 de este mes y el 3 de octubre, ofrecerá 72 espectáculos, de los cuales 52 han sido producidos expresamente para esta edición, que determinará la oferta flamenca de Europa y del resto del mundo el próximo año, según ha dicho a EFE su director, Luis Ybarra.

A los once escenarios de la Bienal, algunos tan emblemáticos como los del Alcázar de Sevilla, la Plaza de Toros de la Maestranza, la iglesia barroca de San Luis o el teatro de la Maestranza, se subirán durante la Bienal casi quinientos artistas de todas las tendencias del cante, el baile y el toque, gitanos y no gitanos, y de todas las edades, desde más de noventa años a nacidos después de 2000.

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Las entradas para la mitad de los espectáculos están ya agotadas, se superará el 90 por ciento de ocupación y su director, Luis Ybarra, prevé que sea la edición que más recaude de la historia, para lo que ha contado con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

La mayoría de las actuaciones programadas se denominan "Noches únicas" porque son espectáculos concebidos para "ocurrir", no para girar con posterioridad a su estreno en Sevilla, de modo que Ybarra ha avisado de que quien no asista a la función de Sevilla se los perderá para siempre.

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"Son únicas por los espacios singulares en los que se dan, por los aristas que concitan y por el repertorio que se interpreta; por ejemplo Maite Martín ha hecho un repertorio exclusivo para Sevilla; son noches irrepetibles por definición", ha señalado Ybarra para añadir:

"La Bienal, consolidada desde el año 1980, es un modelo de referencia como programación de flamenco para teatros y un festival que apuesta por lo que se va a programar en Europa y en el mundo en los próximos meses y en los próximos años; es un escaparate y Sevilla reivindica la capitalidad del flamenco durante este mes, también con una inmensa actividad paralela, de manera que quien no venga a Sevilla buscando la Bienal, también se la encuentre".

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Esta XXIV edición conmemora el centenario de la "Ópera flamenca" de los años veinte, "el momento en el que coincide la apertura del flamenco ante los grandes aforos con una generación dorada que lo lleva a escena; a pesar de que es un término que lleva a confusión porque se llamaban espectáculos de 'ópera flamenca' porque la ópera tributaba menos impuestos que el flamenco; o sea no tenía nada de ópera y todo de flamenco".

Todo ese repertorio histórico será revisitado en el programa de esta Bienal, pero "sin nostalgia, desde la contemporaneidad de los artistas de hoy", por eso la inauguración empezara en plaza de toros, con una "noche única" en la que intervendrán José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, el Ballet Flamenco de Andalucía con Patricia Guerrero, Ángeles Toledano, El Perete y Manuel de la Tomasa.

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La programación, según el director, trata también de representar "a todas las sensibilidades del flamenco, que son muchas, y tan flamencos son Israel Galván, Andrés Marín y La Tremendita como Aurora Vargas, Juana Amaya y Pepe Torres, y por eso aquí se concitan públicos muy diversos, para ver también espectáculos muy en la línea de lo contemporáneo pero siempre desde el flamenco, y otros sin más atributo que la propia esencia del flamenco".

Para la clausura Carmen Linares, en el Teatro de la Maestranza, revisará el cante de varias generaciones de mujeres rodeándose de artistas como Marina Heredia, María Terremoto y Rafaela Carrasco, entre otras, mientras que Sara Baras, también en e Maestranza, pero el 11 de septiembre, llegará con un estreno que luego girará por el mundo y que es un homenaje a las ocho provincias andaluzas. EFE

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