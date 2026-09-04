Espana agencias

Entrecanales acude al juzgado para declarar por su incomparecencia en el Parlamento Foral

Guardar

Pamplona, 4 sep (EFE).- El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha acudido este viernes al Palacio de Justicia de Navarra para declarar como investigado por su incomparecencia en dos ocasiones ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral.

Alrededor de las nueve de la mañana, con una hora de antelación sobre el horario previsto para su comparecencia en el juzgado de Instrucción número 5, ha accedido al edificio acompañado por abogados.

PUBLICIDAD

A su llegada, en declaraciones a EFE, ha reconocido su disposición a declarar. "Sí, claro", ha dicho al ser preguntado al respecto. Al tratarse de la fase de instrucción su declaración no tiene carácter de audiencia pública.

La causa parte de la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, después de la remitida por el Parlamento de Navarra, al considerar que su ausencia en la comisión de investigación podría suponer un presunto delito de desobediencia por no atender el requerimiento parlamentario.

PUBLICIDAD

Entrecanales fue citado en dos ocasiones durante 2026, el 20 de enero y el 9 de febrero, pero en ninguna de las dos compareció personalmente.

La comisión quería que informara sobre su conocimiento de licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera participado Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas.

Entre estas obras figura la adjudicación de las obras del túnel de Belate, a la que Acciona concurrió en una UTE con Osés Construcción y Servinabar, empresa esta última supuestamente vinculada con Santos Cerdán.

Antes de la primera citación, Acciona pidió reconsiderar la pertinencia de convocar al presidente de la compañía. Después comunicó que Entrecanales no acudiría porque se encontraba fuera de España por un "compromiso ineludible e inaplazable" y anunció que comparecerían otros directivos.

El 20 de enero acudieron al Parlamento Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, y José Julio Figueroa, director general de Asesoría Jurídica. No se les permitió intervenir porque no habían sido citados por la comisión.

Tras aquella sesión, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero y le requirió que justificara su ausencia, aunque tampoco acudió y de nuevo se presentó una representación de la compañía, pero la comisión mantuvo su criterio de que el llamado a comparecer era él personalmente.

El 10 de febrero la comisión acordó trasladar la doble incomparecencia a la Fiscalía. Más tarde, el 25 de marzo, la Fiscalía de la Comunidad Foral pidió abrir diligencias al apreciar indicios de un posible delito contra las instituciones del Estado.

Posteriormente, el juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona acordó citarlo para declarar como investigado este viernes.

Acciona ha defendido de forma reiterada que la citación debía entenderse dirigida a la sociedad y no al presidente a título individual. También ha sostenido que, en todo caso, quien debería haber sido llamada era Acciona Construcción, al ser la sociedad que participó en la UTE adjudicataria de las obras investigadas.EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”

El especialista huye del hábito de añadir azúcar a la bebida en un vídeo de redes sociales

José María Pellejero, barista: “El café no se toma con azúcar. Si se lo tienes que echar es porque es de mala calidad o está muy tostado”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 4 de septiembre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 4 de septiembre

La casa de Alfonso Cortina y Myriam Lapique en Mallorca se vende por 40 millones: las imágenes de su interior

La espectacular ‘Villa Cortina’, levantada en primera línea del Mediterráneo, cuenta con 11 dormitorios, 13 baños, piscina infinita y acceso privado al mar

La casa de Alfonso Cortina y Myriam Lapique en Mallorca se vende por 40 millones: las imágenes de su interior

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

Los trayectos cortos concentran errores que comprometen la seguridad de los menores

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

Reino Unido insta a sus ciudadanos a abastecerse con agua y comida ante la llegada de El Niño este invierno: “Estamos a punto de experimentar el más intenso jamás visto”

Los meteorólogos prevén que este fenómeno causará sequías, así como mayores inundaciones y tifones. Además, podría provocar que 2027 se convirtiese en el año más caluroso desde que hay registros

Reino Unido insta a sus ciudadanos a abastecerse con agua y comida ante la llegada de El Niño este invierno: “Estamos a punto de experimentar el más intenso jamás visto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

La Policía y la DGT advierten antes de la vuelta al cole: esta es la norma que muchos no cumplen con el Sistema de Retención Infantil

La llamada a la embajada no frena a Marruecos y otro ministro reclama Ceuta y Melilla: “No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio”

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

El Gobierno se escuda en que no hay orden directa de Rabat para no culpar a Marruecos a pesar de la presencia de sus militares

Un pueblo de la sierra (PP y Vox) aprueba un proyecto privado para construir 652 viviendas en una dehesa que se llevará por delante 1.000 árboles y un yacimiento arqueológico

ECONOMÍA

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”