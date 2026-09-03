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Beñat San José: "Estamos padeciendo una situación muy grave al no jugar en Vallecas"

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Madrid, 3 sep (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció este jueves que están "padeciendo una situación muy grave a nivel deportivo al no jugar" en su estadio y aseguró que él "solo puede hablar" de lo que le informa el club porque también "hay una línea roja" que no puede traspasar.

Por segundo partido consecutivo como local, el Rayo Vallecano, que aún no lo ha confirmado oficialmente, no jugará en su estadio frente al Real Racing Club de Santander debido a que sigue sin que la Comunidad de Madrid le devuelva la licencia de uso del recinto debido a que "no se cumplen las condiciones necesarias de salubridad y seguridad".

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El Rayo lo niega y, por tanto, tendrá que jugar en Butarque, en Leganés, dónde estará prácticamente solo el equipo puesto que antes del partido la gran masa social del rayismo ha convocado una manifestación contra el presidente Raúl Martín Presa en Vallecas y no se han habilitado tampoco ningún canal para que la gente compre entradas.

"La situación es muy compleja y de las situaciones complejas pocas cosas buenas salen. Nosotros, deportivamente, estamos padeciendo una situación muy grave de no jugar en nuestro estadio. La situación es muy incómoda para todos y espero que se arregle por el bien del club y de la afición”, dijo Beñat en conferencia de prensa, sin entrar a profundizar en detalles.

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"Yo puedo hablar de lo que me informa el club pero hay una línea roja que no puedo traspasar porque yo no soy especialista en ciertas materias o no es mi responsabilidad. He vivido distintas situaciones a lo largo de mi carrera pero la de no poder jugar en tu propio estadio en las primeras jornadas no me había tocado”, aseguró.

A nivel personal, el técnico vasco opinó que siente que "hay un perjuicio competitivo". "No poder jugar en nuestro estadio es una penalización tremenda. Me siento muy frustrado y fastidiado de ser el entrenador con el que se esté dando esta situación pero no me lo tomo personal. Tengo ganas de sentir lo que es jugar en el Estadio de Vallecas con nuestra afición”, confesó Beñat, que desveló que los aficionados con los que ha podido hablar "se sienten mal".

"Es normal que estén frustrados y expresen su opinión, están en su derecho. Nosotros, como equipo, tenemos todos muchas ganas de reivindicarnos y que por fin lo que estamos dando en el campo se vea en la clasificación. En tres jornadas sumar un punto no es lo que queremos pero la sensación es que pudimos merecer más. Hay que dar un paso al frente. No solo es conseguir los tres puntos, sino el como lo hagamos. Tenemos que conseguir la victoria con nuestro sello", apuntó.

Esos tres puntos que quiere sumar de forma inmediata el Rayo son contra el Real Racing Club de Santander, que lleva cuatro puntos en tres jornadas y está en mitad de tabla.

"Es un rival que lleva mucho tiempo con su entrenador y que tiene una dinámica de juego muy específica. Tiene su sello propio y han hecho un mercado de fichajes muy bueno. Han incorporado buenos jugadores a un equipo que ya se conoce perfectamente y que ya tenía jugadores de mucha calidad. En el juego interior es uno de los mejores equipos. Acumulan mucho talento por dentro”, comentó. EFE

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