El Gobierno defiende que el 'mando único' en Ceuta lo asuma Torres, que pide al PP "arrimar el hombro"

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El Gobierno ha defendido que sea el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien asuma el 'mando único' para dirigir la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, esgrimiendo tanto en su actual cargo en otras crisis como la de la dana como en la política canaria, al tiempo que este ha reclamado al PP "propuestas constructivas" y que arrimen el hombro.

"No se me ocurre mejor persona para liderar esta autoridad funcional o mando único", ha sostenido la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, incidiendo en su experiencia como presidente de Canarias y que también como ministro de Política Territorial, después de que desde el PP se haya criticado que el rol no lo haya asumido un ministro cuya cartera esté más cercana a la cuestión.

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Una experiencia a la también ha hecho mención el propio designado, para quien no debe ser "extraño" que quien ya coordina la comisión de Inmigración, la comisión de la dana y otras comisiones y que proviene de un "territorio frontera" con bastantes concomitancias o semejanzas con Ceuta y Melilla asuma esta responsabilidad.

Asimismo, tanto la portavoz como Torres han defendido que el paso de designar un mando único se haya dado ahora y no en los días posteriores a la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos, incidiendo en que la situación entra en una "nueva fase", en palabras de Saiz, que "requiere reforzar todavía más la coordinación entre todas las autoridades y administraciones implicadas".

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"Este Gobierno afronta esta situación extraordinaria, a la que le estamos dando una respuesta extraordinaria, con humildad, dejándonos la piel, siempre con voluntad de mejora", ha remarcado la también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incidiendo en que ha habido una presencia constante tanto de ministros como de secretarios destado en este tiempo en la ciudad autónoma.

En estos días, ha remarcado Torres, "el Gobierno de España no ha dejado de trabajar" como tampoco lo ha hecho el de la ciudad autónoma, enumerando algunas de las actuaciones que han llevado a cabo en estas tres semanas departamentos como Interior, Defensa, Justicia o Infancia.

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"Yo apelo también a que lo haga la oposición con propuestas constructivas y echando una mano" como ocurrió en 2020 en Canarias cuando se vivió "un fenómeno como este", en referencia a la crisis por la concentración de más de 3.000 migrantes en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). Entonces, ha rememorado Torres, él era presidente autonómico y "otros que estaban en la oposición tuvieron una actitud leal".

Así las cosas, tras insistir en la voluntad del Gobierno de seguir trabajando junto al presidente de Ceuta, Juan Vivas, para devolver la normalidad a la ciudad autónoma cuanto antes, Torres ha esgrimido que "cualquier gobierno que esté en la solución de los problemas o cualquier organización política, debería arrimar el hombro y arremangarse".

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Para el ministro canario, de lo que se trata ahora es de devolver la "normalidad" a Ceuta previa a la entrada masiva de migrantes, lo cual requiere el trabajo conjunto tanto con Vivas como con su equipo, algo que estos entienden. "Enfrentados no lo vamos a resolver", ha advertido Torres.

El ministro también se ha mostrado muy crítico con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre la devolución de menores migrantes. "Decir que hay que devolver a los menores, sabiendo que eso lleva un proceso, y que no hacerlo como dice la ley, ha llevado consigo" a que en la propia Ceuta haya habido responsables públicos dondenados, "es una imprudencia, una temeridad y un faltar a la verdad".

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"Si se quiere decir eso por populismo o porque quiere ganar o arañar algún voto, se está equivocando", ha valorado el ministro, que viajará hoy mismo a la ciudad autónoma y tiene previsto comparecer el jueves ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados.

Desde Moncloa también defienden que se haya tomado ahora la decisión de nombrar un mando único e inciden en que aunque Vivas planteó en cierta medida en los primeros días de la crisis que el Gobierno pudiera asumir la gestión de la misma, no fue hasta la semana pasada cuando verbalizó claramente su voluntad de que así fuera.

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En este sentido, fuentes gubernamentales sostienen que el contexto ha evolucionado y esgrimen que en ningún momento ha habido problemas de descoordinación con las autoridades ceutíes, aunque sí discrepancias que han sido públicas.

Asimismo, ponen en valor que el Gobierno consiguió en las primeras 48 horas de unos 70.000 de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta y que a diario son entre 50 y 100 quienes abandonan voluntariamente la ciudad autónoma para regresar a Marruecos, mientras que apenas se ha producido ninguna nueva entrada a nado desde el país vecino.

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