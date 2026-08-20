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'Slow Horses', vuelve la saga que ha revitalizado la literatura de espionaje

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Magdalena Tsanis

Madrid, 20 ago (EFE).- Espías desarrapados, torpes y flatulentos, en las antípodas del glamour y la infalibilidad del mítico James Bond o del refinamiento intelectual de George Smiley. El 16 de septiembre vuelve a Apple TV+ la serie 'Slow Horses', basada en las novelas con las que el británico Mick Herron ha revitalizado la literatura de espionaje.

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La primera 'Slow Horses' se publicó en el Reino Unido en 2010 y no fue un éxito inmediato. Herron (Newcastle upon Tyne, 1963) está considerado ahora un digno heredero de John Le Carré, pero a diferencia de este, no tiene nada que ver con el mundo del espionaje.

Su trabajo durante años fue como subeditor de una revista especializada en legislación laboral y aprovechaba las tardes para escribir. Al principio, ni siquiera pensaba en espías. Quería escribir -según ha contado él mismo- sobre personas que habían fracasado.

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Slough House (La Casa de la Ciénaga), en el fondo, es eso, una oficina de espías fracasados, un lugar con mucha burocracia absurda y un grupo de gente que no quiere estar ahí, que no son demasiado buenos en lo suyo y ni siquiera se caen bien; pero se ven obligados a trabajar juntos y, contra todo pronóstico, acaban triunfando sobre los más sofisticados agentes de la central del MI5.

A Herron le costó encontrar un editor para 'Dead Lions' (2013), la segunda entrega, pero en 2015 ambas novelas fueron publicadas de nuevo; un año después empezó a despegar y al poco tiempo el Daily Telegraph elevó su debut a "una de las 20 mejores novelas de espías de todos los tiempos".

Su combinación de alta tensión, miserias cotidianas y sátira política fue recibida como un soplo de aire fresco dentro del género. Con 'London Rules' (2018), la quinta novela, el autor capturó el enfado y la frustración de muchos británicos tras el referéndum del Brexit.

La crítica ha destacado su mirada irónica, incisiva y profundamente humana, capaz de revelar los engranajes ocultos del poder y las fisuras de quienes lo sirven. Intriga, humor corrosivo, crítica política y un retrato emocionalmente complejo de sus personajes.

El primer libro llevaba doce años publicado cuando se estrenó la serie de Apple TV+ y aquí de nuevo, el reconocimiento ha sido lento. No fue hasta la tercera temporada cuando recibió nueve nominaciones en los Emmy, de los que ganó uno, el de mejor guion de serie dramática para Will Smith (guionista de 'The Thick of It' y 'Veep').

El camaleónico Gary Oldman, quien dio vida al Smiley de Le Carré en la adaptación cinematográfica de 'El topo' (2011), ha sido nominado a los Emmy, los Globos de Oro y los BAFTA por su interpretación del cínico, desaliñado y bruto pero inesperadamente brillante Jackson Lamb, una deconstrucción del espía clásico.

Lamb es un veterano agente del MI5 caído en desgracia y relegado a dirigir Slough House, la oficina administrativa donde se destierra a los llamados "caballos lentos", agentes considerados no aptos para el servicio por diversas causas.

El reparto coral cuenta también con Kristin Scott Thomas, Jack Lowden o Jonathan Pryce, entre otros.

La sexta temporada, compuesta por seis episodios, adapta las novelas sexta y séptima, 'En el país de los espías' y 'Slough House', y encuentra a los 'caballos lentos' en plena huida, mientras Diana Taverner (Scott Thomas), la subdirectora general del MI5, los enreda a todos en un peligroso juego de represalias y venganza.

Además de las nueve novelas principales, Herron ha escrito varias novelas cortas y relatos ambientados en el universo de Slough House. En España, Salamandra ha publicado las seis primeras entregas y en octubre próximo lanzará la séptima. También ha publicado la novela de espías, independiente de esta saga, 'Las horas secretas'.

En todo el mundo Herron ha vendido cuatro millones de ejemplares de sus libros, traducidos a veinte idiomas y en febrero pasado visitó Barcelona para recoger el Premio Pepe Carvalho del festival Bcnegra por "su aportación a la renovación de la novela negra, el thriller y la novela de espías contemporánea". EFE

 (foto)

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