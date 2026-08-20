Santiago Motorizado: “Motivar a alguien a hacer música me parece el premio mayor”

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Guillermo Cabellos

Barcelona, 20 ago (EFE).- Corría por Twitter, cuando aún se llamaba Twitter, el chiste de que Santiago Motorizado tenía el don de la ubicuidad. Un día podía estar encabezando un concierto de su banda, los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, en cualquier escenario mundial, y al siguiente se presentaba en el recital de alguno de sus incontables amigos.

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“Motivar a alguien a hacer música me parece el premio mayor”, confiesa el platense en una entrevista con EFE, reflejo de su naturaleza generosa y expansiva.

Siempre en gira perpetua, a Santiago Ariel Barrionuevo (La Plata, Argentina, 1980) se le ha podido ver últimamente en numerosas ciudades españolas presentando su disco en solitario ‘El Retorno’, cerrando el tour de ‘Súper Terror’ y celebrando los 20 años de ‘Navidad de Reserva’, ‘Un Millón de Euros’ y ‘Día de los Muertos’, trilogía fundacional de Él Mató a un Policía Motorizado.

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“A veces disfruto de estar en mi casa tirado, pero pasan unos días y empiezo a sentirme inquieto; eso es algo de la pulsión de estar haciendo música, de estar cantando, que es lo que más me gusta hacer”, explica Motorizado, metido en innumerables proyectos que se solapan.

De hecho, sigue dándole vueltas a una serie de canciones que debían entrar en el ‘Súper Terror’, pero que finalmente quedaron fuera porque “era un delirio intentar hacer un disco doble de 20 canciones”.

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“Vimos que no íbamos a terminar nunca, y en ese momento ubicamos dos grupos de canciones que sentíamos que tenían como una familiaridad. Esa otra mitad quedó ahí por terminar de cerrarse. Habría que ir a buscar eso, a ver cómo nos sentimos con esas canciones también, porque a veces pasa el tiempo y no conectas tanto”, confiesa el cantante, que agrega que su cabeza “está en lugares muy extraños” en perpetua búsqueda de “ver qué sale con ir a explorar un poco más allá”.

En paralelo a las composiciones para la banda, Motorizado ha ido cultivando un puñado de canciones que “nacieron como un proyecto un poco más acústico y con una estética a nivel poético un poco más irónico que las de Él Mató, que era muy ruidoso, más encriptado y solemne”.

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Pese a que ‘El Retorno’ vio la luz en 2025, esos temas llevaban tiempo rulando por internet, desde que las primeras grabaciones caseras que Motorizado envió por Messenger a algunos conocidos terminaron colgadas furtivamente en YouTube.

“En un momento se generó como una especie de disco pirata de esas canciones. Al principio me enojé, pero después empezó a pasar algo muy virtuoso con ellas, me amigué con la situación y empecé a tocar esas canciones en vivo, pero nunca las había terminado de grabar como yo quería, como quedaron en ‘El Retorno’”, confiesa el artista.

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Precisamente, esa confianza con el resto de músicos que se le acercan ha hecho que muchos grupos más jóvenes que Él Mató a un Policía Motorizado –Santiago cita a Mujer Cebra, JuanaRosa, Fin del Mundo, Chechi de Marcos o Srta. Trueno Negro– los eleven a la categoría de referentes, aunque la formación también mira para arriba: véase su reinterpretación de ‘Slippery People’ en el tributo a los Talking Heads en el que también participaron Lorde, Paramore, The National o Miley Cyrus.

“Motivar a alguien a hacer música me parece el premio mayor”, admite Motorizado, que a su vez recuerda que la primera vez que actuaron en España, dentro del Primavera Sound de 2010, fueron inmediatamente apadrinados en el país por Jota, líder de Los Planetas y figura también omnipresente en cualquier escenario que huela a independencia artística.

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“Nos conocimos en el camarín y nos saludamos; Jota siempre fue muy generoso y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Nos invitó a Granada, conocimos su casa, nos sacó a pasear, fuimos a la Alhambra e hicimos muchos amigos. Granada es una ciudad mágica, llena de personajes; tiene un día espectacular y una noche también espectacular”, comenta el argentino.

De hecho, Motorizado establece un paralelismo entre la ciudad andaluza y La Plata, dos centros culturales que comparten grupos como 107 Faunos, los ya citados Srta. Trueno Negro y una serie de características comunes.

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“Hay algo en las periferias que tiene una potencia que responde a la centralidad de la gran ciudad; ahí se da el momento de gestación en que crecen los proyectos. Por otro lado, son ciudades universitarias donde se da una comunión virtuosa que da una potencia a la ciudad diferente a otros ecosistemas”, analiza Motorizado, siempre atento a la novedad y dispuesto a arropar al artista que lo necesite. EFE

gcm/hm/mcm

(foto)