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Redondo acusa al PP de deslealtad por desmantelar junto a Vox las políticas de Igualdad

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Madrid, 20 ago (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su "honda preocupación" por el desmantelamiento de las políticas de igualdad en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por PP y Vox y advierte de que el Gobierno no va a consentir "un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado".

En declaraciones remitidas a los medios, Redondo lamenta que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no haya respondido a su petición de celebrar una reunión para analizar "el número tan importante de víctimas mortales de violencia de género que está sufriendo la comunidad y especialmente la ciudad de Málaga", junto a las políticas en ese ámbito que gestiona Vox, "un partido negacionista que no cree en la igualdad".

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La ministra también se refiere al cambio de protocolo de acceso a la vivienda social en Valladolid por parte de PP y Vox que extiende el criterio reservado a víctimas de violencia machista a todos los que hayan sufrido violencia en el ámbito familiar.

"Se están produciendo vulneraciones de los derechos de las víctimas de violencia de género que han desaparecido del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social. Es absolutamente intolerable", asevera.

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Sobre la Comunidad de Madrid, Redondo señala que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no necesita a Vox para desmantelar las políticas de igualdad, en relación a la denuncia del PSOE en la Asamblea de Madrid de que no se están tramitando muchas de las solicitudes de ayudas económicas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.

"Quiero recordar que son recursos que directamente entrega el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma para que se hagan llegar a las víctimas unos recursos económicos absolutamente imprescindibles para el día a día de muchas mujeres que luchan por salir adelante", ha indicado.

"Estamos muy preocupados de esta incoherencia del Partido Popular que nos parece un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado desde el Gobierno y desde el Ministerio desde luego no vamos a consentir", concluye. EFE

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