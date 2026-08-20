Los afectados por el accidente de Spanair conmemoran los 18 años "hartos del maltrato"

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Madrid, 20 ago (EFE).- La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, accidentado el 20 agosto de 2008 tras su despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos, conmemora este jueves los 18 años del accidente con actos en silencio "hartos y dolorosamente decepcionados por el maltrato" de la justicia.

Así lo han trasladado en una nota de prensa en la que la asociación ha criticado que 18 años después no se ha hecho una investigación "rigurosa, creíble y verdadera sobre los errores que causan muertes inútiles".

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Los actos conmemorativos arrancarán con una ofrenda floral en el Parque Juan Carlos I para después desplazarse hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para visitar el Monumento del Olivo donde se encuentra una placa con los nombres de los fallecidos que este año ha cambiado de ubicación debido a las obras de la Terminal 2.

Para finalizar las conmemoraciones, se procederá a bajar al lugar donde se estrelló el avión. A su vez se celebrarán también actos en Las Palmas de Gran Canaria, hacia donde se diría el avión accidentado.

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La Asociación ha optado por una posición de "silencio" ante la "dolorosa decepción" que han sentido durante estos años ya que los tribunales no han aceptado sus demandas para depurar responsabilidades.

Además han señalado que la labor de esta asociación está "finalizando" y será la Fundación A20 de Seguridad Aérea la que cogerá relevo y continuará "con los medios que no ha tenido la primera y recursos profesionales, aportando soluciones, ideas y mejoras en la seguridad aérea, con especial atención a las víctimas y familias de accidentes aéreos". EFE

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