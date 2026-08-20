Lobezno (Wolverine) afila sus garras en su regreso al mundo de los videojuegos

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 20 ago (EFE).- Lobezno (Wolverine), uno de los superhéroes más carismáticos de Marvel, ha protagonizado películas (interpretadas por el actor australiano Hugh Jackman) y cómics tanto como miembro de los X-Men como en solitario, aunque no ha gozado del mismo protagonismo en el mundo de los videojuegos al que ahora regresa por todo lo alto.

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‘Marvel's Wolverine’ (PS5, 15 de septiembre) será un título enfocado exclusivamente en Logan (nombre real del personaje de cómic) y llega de la mano de la desarrolladora 'Insomniac Games', responsable de otras superproducciones como la trilogía de 'Spider-Man', de la que se vendieron casi 50 millones de copias en todo el mundo, según datos del sector.

Un título en el que han trabajado cerca de 6 años y que está concebido como un homenaje, al plasmar de forma detallada, adulta y madura la personalidad solitaria de este antihéroe de temperamento feroz y violento, reconocido por su vestimenta amarilla y azul, su máscara de orejas puntiagudas y sus mortíferas garras retráctiles y esqueleto de ‘adamantium’, un metal casi indestructible.

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El juego, al que tuvo acceso EFE en una sesión exclusiva en las oficinas de Playstation en Madrid, es una aventura de acción en tercera persona que destaca por no dar tregua. Es pura adrenalina. Un cambio sustancial desde la última aparición del personaje en un videojuego allá por 2009.

Desde el primer instante se traduce en una jugabilidad trepidante en la que el personaje se enfrenta a hordas de enemigos haciendo uso de sus garras con ataques especiales, que se alternan, para dar ritmo a la aventura, con los habituales ‘quick time events’, las combinaciones rápidas de botones para superar determinadas situaciones.

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Como es lógico, el juego tiene un aroma a los tres títulos previos de 'Spider-man' creados por la desarrolladora californiana, con los que comparte mecánicas de sigilo, defensa y ataque, y unos gráficos y un sonido muy cuidado, sobresaliente. Es, al igual que los juegos inspirados en el hombre araña, una película interactiva con un guión muy elaborado.

No obstante, en su jugabilidad se echa de menos más libertad para explorar o para planificar de forma estratégica los combates, y se siente algo lineal en comparación con otros títulos similares. Se trata de un videojuego centrado en la acción con escenas de violencia explícita no apto para todos los públicos, muy en el tono del personaje.

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A nivel visual es un espectáculo para los sentidos. Los modelados, las físicas, los movimientos faciales de los personajes, el viento o las cinemáticas en esta versión de PS5 Pro hacen que la inmersión del jugador en la historia sea algo memorable. Acompañados de un apartado sonoro excelente, dotado de opciones de audio espacial en 3D.

El título cuenta con cinco niveles de dificultad que se adaptan a todo tipo de jugadores, y la dinámica es simple: las misiones consisten en combates rápidos y fluidos que aprovechan los sentidos agudizados de mutante de Logan, tales como el olfato para seguir rastros o la sensibilidad para localizar enemigos por sus constantes vitales.

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Las victorias otorgan puntos que permiten desbloquear un árbol de habilidad para hacer cada vez más poderoso al personaje y desbloquear trajes y garras especiales que dan colorido y nuevas opciones a la aventura.

La historia parte de cero y es completamente original para profundizar en un personaje cuya primera aparición en cómic se remonta a 1974. De este modo, en el juego de Playstation, Logan se encuentra retirado del grupo de mutantes de X-Men pero se verá obligado a regresar creando una fuerza de élite con otros compañeros como Mística o Dientes de Sable para enfrentarse a un nuevo villano, Bolivar Trask.

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En su camino recorren localizaciones como Canadá o las calles de Tokio, al margen de misiones especiales denominadas ‘Nightmare door’ ("Puerta de pesadilla"), que Logan encontrará en su camino y en que son misiones oníricas de habilidad a contrarreloj en las que explorar sus recuerdos más truculentos y que desbloquean partes de la historia más siniestra del personaje.

Un título que, a la espera de ver el resultado final, aporta la espectacularidad, diversión y acción que se esperaba de él, y deja muchas incógnitas en torno a una historia 'a priori' repleta de sorpresas, giros inesperados y una mecánica que debería profundizar en la exploración y el sigilo para lograr un resultado redondo. EFE

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(Foto) (Vídeo)