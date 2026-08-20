Las patatas fritas se consolidan en el mercado español de aperitivos, con un 25 % de cuota

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Madrid, 20 ago (EFE).- La patata frita celebra su día internacional el 20 de agosto consolidada como un producto "emblemático" del mercado de aperitivos español, mostrando capacidad para seguir innovando con una cuota aproximada del 25 %.

"Las patatas fritas son una de las categorías más emblemáticas y reconocibles de nuestro sector y mantienen una estrecha vinculación con una costumbre tan arraigada en España como el aperitivo", ha asegurado a EFE Agro la secretaria general de la Asociación de Snacks, Carmen Rico.

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Los últimos datos de la consultora Circana recogidos por esta asociación reflejan que la venta de patatas fritas en España ha subido un 3 % en el último año móvil hasta mayo de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 731,11 millones de euros.

Esta categoría representa el 24,9 % del valor del sector de los aperitivos, compuesto también por frutos secos, semillas y otros "snacks", mientras que en volumen supone el 26,7 %.

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Entre junio de 2025 y mayo de 2026 se vendieron un total de 78.463 millones de toneladas de patatas fritas, el 2,4 % más respecto al año móvil precedente.

Rico ha destacado que estas patatas están presentes tanto dentro como fuera del hogar y se asocian sobre todo a "esos momentos de disfrute y socialización que forman parte de la cultura gastronómica" española.

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Precisamente, los hogares españoles consumieron 54.145 toneladas de patatas fritas en 2025 por un valor de 456,5 millones de euros, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogidos por la citada asociación.

En el caso del consumo per cápita, los españoles comieron una media de 1,16 kilos ese año, una cantidad relativamente estable en comparación con el año anterior.

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El gasto por persona también se mantuvo casi sin cambios, al situarse en 9,74 euros.

Según el último informe de consumo alimentario del MAPA, las patatas fritas y otros productos salados son la principal categoría de aperitivos fuera de casa, con un consumo de 0,79 kilos por persona.

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En general, el volumen en consumiciones crece un 3,6 %, mientras que el volumen en kilos o litros lo hace a un ritmo inferior, del 1,4 %.

El Ministerio precisa que cada vez se realizan más consumiciones, pero con cantidades ligeramente menores en cada categoría, al tiempo que se observa un descenso generalizado del consumo de aperitivos a largo plazo, con la excepción de los frutos secos.

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La secretaria general de la Asociación de Snacks ha resaltado la "gran capacidad para evolucionar" en el mercado de las patatas fritas e innovar "manteniendo la esencia del producto".

"La innovación continua en sabores, texturas, formatos, procesos de elaboración o tamaños de ración permite ofrecer cada vez más variedad y responder a unos consumidores que buscan nuevas experiencias y opciones adaptadas a diferentes preferencias y momentos de consumo", ha afirmado.

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La asociación está trabajando para "seguir impulsando una categoría dinámica y diversa, que pueda disfrutarse de manera responsable dentro de una alimentación variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable".

Además de los fabricantes, la restauración se suma a la innovación con propuestas como la de la cadena de comida rápida Foster's Hollywood.

Más de 2,6 millones de raciones de su combinación de patatas, queso fundido, bacon y salsa ranchera se venden cada año en España, donde la cadena sirve más de 3.000 toneladas de patatas fritas anuales.

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A nivel internacional, el mercado de patatas fritas se está "expandiendo rápidamente" y en 2025 se situó en 60.290 millones de dólares (unos 51.653 millones de euros), de acuerdo a un estudio de la consultora Fortune Business Inside, que subraya la tendencia a aumentar el consumo de "snacks", la diversidad de productos y la innovación con opciones "más saludables y horneadas". EFE