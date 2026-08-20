La plataforma impulsada por Assumpta Serna reclama un pacto estatal por la dependencia

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Barcelona, 20 ago (EFE).- La actriz Assumpta Serna, al cuidado de una madre de cien años y que la semana pasada denunció a través de un vídeo en sus redes sociales la lentitud e ineficacia del sistema de ayudas a la dependencia, ha impulsado una plataforma ciudadana con el objetivo de promover un pacto estatal por la dependencia.

En una entrevista con EFE, la intérprete catalana ha explicado que, a raíz de esta publicación, en la que critica que la normativa actual no prevé atención 24 horas para personas dependientes como su madre, ha impulsado un formulario para animar a personas de toda España a contar su experiencia.

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Apenas unos días después de su lanzamiento, el documento ya acumula unos 1.500 testimonios, el 75 % de ellos procedentes de Cataluña.

"Nos interesa mucho que haya gente que no sea de Cataluña porque nos estamos dando cuenta de que el problema es de toda España", ha destacado Serna, quien habla en plural tras crear la Plataforma Dorada, en la que se coordina con una veintena de voluntarios para buscar adhesiones para un pacto estatal para la dependencia.

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La carta de adhesión recoge diez puntos, entre los que destacan reivindicaciones como una financiación "suficiente, estable y sostenible", garantizar una "verdadera libertad de elección" para las personas dependientes, una mayor coordinación sociosanitaria y más reconocimiento y apoyo a las familias cuidadoras.

"Muchas familias se empobrecen porque dejan sus trabajos y piden créditos para poder cuidar a sus parientes", ha lamentado la actriz, quien añade que esta situación también debería ir acompañada de apoyo psicológico en los casos en los que se requiera.

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Según el informe más reciente del Observatorio Estatal de la Dependencia, difundido en julio pasado y referido al primer semestre del año, en España hay 255.302 personas pendientes de algún trámite relacionado con la dependencia.

Según ese balance, 108.908 personas están pendientes de valoración y 146.394 esperaban una prestación o servicio ya reconocido. Además, el Observatorio cifra en 15.450 las personas fallecidas entre enero y junio de 2026 mientras esperaban una resolución.

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El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha asegurado que, desde el primer día, ha estado a disposición de la actriz para atender su situación y argumenta que la normativa estatal que regula el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia no prevé, con carácter general, una atención las 24 horas del día.

En declaraciones a EFE, la secretaria de Asuntos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carolina Homar, ha explicado que el pacto estatal es una "reivindicación histórica" de los sindicatos, patronal y entidades del tercer sector y que la plataforma impulsada por Serna es "una excelente idea" para seguir trabajando con este horizonte.

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Actualmente, explica Homar, pasan 600 días de media en Cataluña entre la primera solicitud de prestación y su resolución, un periodo que en su opinión "no tiene lógica ni sentido ni entra en una magnitud aceptable", teniendo en cuenta que la normativa actual fija un plazo máximo de 180 días para resolver estos expedientes.

En este sentido, ha puesto en valor el plan CURA, un plan de choque aprobado en abril para rebajar los tiempos hasta los 90 días, teniendo en cuenta que cada año se presentan alrededor de 30.000 nuevas solicitudes de ayudas para la dependencia en el territorio.

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"Actualmente, se están resolviendo procedimientos en 90 o menos días, pero tenemos 60.000 personas pendientes de resolver un proceso de reconocimiento de dependencia", ha aseverado Homar, quien prevé que el plan CURA promueva que este listado "quede liquidado en 2027". EFE