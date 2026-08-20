La Bolsa española abre con una caída del 0,07 % tras las amenazas de Trump a Irán

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Madrid, 20 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 0,07 % en una sesión en la que el brent sube hasta los 92 dólares después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazara a Irán con ofensiva económica "sin precedentes".

A las 9:00 horas (7:00 GMT) el principal indicador español, el IBEX 35, cedía un 0,07 %, hasta los 19.834,1 puntos, que sitúan el rendimiento del selectivo desde el inicio del año en el 14,61 %.

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A esa misma hora, el barril de petróleo brent se negociaba en los 92,12 dólares (0,55 %) pese a que ayer el medio estadounidense Axios informara que las fuerzas armadas estadounidenses habrían establecido un corredor marítimo en el estrecho de Ormuz para facilitar la salida de millones de barriles de petróleo al día. EFE

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