Haro (La Rioja) se convierte en la capital del aire con la regata internacional de globos

Guardar

Rebeca Palacios

Logroño, 20 ago (EFE).- La localidad riojana de Haro, considerada 'Capital del Rioja' por sus recursos enoturísticos al concentrar el mayor número de bodegas centenarias del mundo, presume esta semana también de ser la 'Capital del aire' durante la celebración de la Regata Internacional de Globos Aerostáticos, que reúne a 28 pilotos.

PUBLICIDAD

Hasta el próximo domingo, 23 de agosto, 13 pilotos de Francia y Portugal, junto a otros 15 de España, competirán desde el cielo para demostrar su pericia en esta prueba deportiva, que elige esta zona de la Rioja Alta por las buenas condiciones de sus vientos.

De forma simultánea se celebra estos días el 42 Campeonato de España, que ha escogido Haro como sede por novena ocasión.

En esta competición nacional participan los tres primeros clasificados del Campeonato de España de 2025, incluido el riojano y jarrero Iván Ayala, quien busca conquistar en casa su duodécimo título nacional.

PUBLICIDAD

Subido a un globo, el presidente del Club Riojano de Aerostación, Óscar Luis Ayala, ha explicado este jueves a EFE que las pruebas se desarrollan en sesiones matinales, en las primeras horas del día, "más tranquilas para volar" que por las tardes, cuando los vientos tienen mayor intensidad ya que soplan del norte.

Los pilotos deben superar desde el aire diferentes pruebas de navegación, precisión y destreza, para lo que deben aprovechar la dirección y velocidad del viento.

PUBLICIDAD

Entre estas pruebas figura la diana, sobre la que deben lanzar un pequeño saco desde el aire, intentando que quede lo más centrado posible; y la caja, en la que los competidores tienen que mantener el globo volando dentro de un área o unas coordenadas específicas en el cielo durante el mayor tiempo posible.

En el galgo y la liebre, un globo designado actúa como liebre y despega con ventaja marcando una ruta libre, tras volar un tiempo, aterriza y coloca una diana en el punto donde se posa, mientras que el resto de los participantes (galgos) deben imitar su trayectoria y realizar el lanzamiento de su marcador sobre esa misma diana.

PUBLICIDAD

Óscar Ayala ha explicado que los pilotos tienen que demostrar pericia y precisión para superar las pruebas, "pero, sobre todo, tener mucha paciencia".

Respecto a que su hijo Iván sea "el favorito" en el Campeonato de España, ha bromeado que "España parecía que no era el favorito en el Mundial de fútbol, y luego ganó".

PUBLICIDAD

Desde el aire, los pilotos pueden disfrutar de un paisaje espectacular, plagado de campos de cereal ya cosechados y grandes extensiones de viñedo, cuajado de racimos de uvas expectantes de que se inicie la vendimia en esta zona.

Debido a la singularidad de Haro y su entorno, durante esta semana también se realizan vuelos turísticos para que todo el que lo desee, y no tenga miedo a las alturas, pueda disfrutar de unas vistas impresionantes y, ya en tierra, maridarlas con la enogastronomía de la comarca.

PUBLICIDAD

Además de restaurantes con estrella Michelin y casas de comida tradicional, Haro cuenta con una zona de bares de pinchos en 'La herradura' de su casco antiguo, y ya fuera del casco urbano se puede visitar el 'Barrio de la estación', que reúne las bodegas más antiguas de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)