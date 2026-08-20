Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Instituto de Medicina Legal solo ha podido identificar a 6 de los 82 muertos en Ceuta y tilda de "drama" la situación

03/08/2026 Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos. Solo durante la jornada del domingo, los trabajadores y voluntarios de la entidad distribuyeron alimentos a más de 4.500 personas, según han trasladado desde la ONG este lunes a Europa Press. POLITICA Iván Zambrano / Europa Press
03/08/2026 Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos. Solo durante la jornada del domingo, los trabajadores y voluntarios de la entidad distribuyeron alimentos a más de 4.500 personas, según han trasladado desde la ONG este lunes a Europa Press. POLITICA Iván Zambrano / Europa Press
Guardar

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, Manuel Aparcero, ha explicado que de los 82 cádaveres recuperados en Ceuta tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio solo se han podido identificar hasta el momento a 6 personas, tres de ellos por ADN y otros tres por huellas dactilares.

El responsable del instituto ha reconocido en una entrevista de 'RNE', recogida por Europa Press, que su equipo se vio desbordado desde el primer momento ante la magnitud de la crisis.

PUBLICIDAD

En su opinión, la situación vivida en la Ciudad Autónoma es un "drama" que ha requerido de una gran cantidad de "horas de trabajo y coordinación" de los profesionales sanitarios.

"Efectivamente ese día estábamos de guardia, había una compañera más, éramos dos médicos forenses. El Instituto de Medicina Legal cuenta con siete cámaras de refrigeración", ha precisado Aparcero, y ha añadido que ante el elevado número de inhumaciones requeridas "se habilitó una macrocámara" adicional para poder conservar los cadáveres en el antiguo hospital militar.

PUBLICIDAD

SE LES HA PRACTICADO EL RITO MUSULMÁN PARA DIGNIFICARLOS

El forense ha subrayado que se ha preservado en todo momento la dignidad de los fallecidos en la Ciudad Autónoma. "Se les practicó el rito musulmán para garantizar la dignidad del fallecido y respetar su creencia religiosa", ha detallado antes de explicar que esto se ha realizado una vez practicada la autopsia médico-legal en los casos de muertes de origen violento con carácter accidental.

Aparcero ha informado también sobre las pruebas de determinación de edad necesarias ante el "drama" de los fallecimientos de menores migrantes.

El forense ha señalado que los equipos médicos han trabajado con la práctica de la "ortopantomografía", una "radiografía panorámica de la boca" y una "radiografía del carpo o de la mano", estudiando "los procesos de osificación en los huesos del carpo y de la mano y la mineralización de los molares". En este sentido, el médico ha concretado que "en los últimos días se han realizado unas 80-90 pruebas de determinaciones de la edad".

"LIGERO AUMENTO" DE LAS AGRESIONES SEXUALES, PERO NO "SIGNIFICATIVO"

Asimismo, respecto a las agresiones sexuales denunciadas, Aparcero ha indicado que "ha habido un ligero aumento", pero ha querido precisar que este no ha sido "significativo", bajo la referencia de las que se han podido intervenir desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El director ha reconocido que su equipo continúa "en modo automático" y que cuando "todo esto pase", necesitarán, aparte de un balance de la gestión, "desconectar" y tener un tiempo de descanso porque "a nivel personal es muy duro".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

El responsable del instituto admite que el servicio se vio superado desde el primer momento por la magnitud de la emergencia

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Desde los primeros días de agosto, los incendios de Niebla y Huesca han exigido intervenciones continuadas que se han prolongado dos semanas en la provincia andaluza y diez días en la aragonesa, antes de ser finalmente controlados

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

El letrado alerta sobre cinco prácticas ilegales extendidas en bares y restaurantes, y recomienda fotografiar la carta de precios y guardar el ticket como prueba

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

Sofía Ellar da a luz a su primer hijo con el empresario Fernando Muñoz: “Ha sido sin duda lo más salvaje que he vivido jamás”

La cantante ha compartido con sus seguidores la buena nueva en una publicación con varias imágenes del pequeño: “Mini Fer ya está con nosotros y suena así”

Sofía Ellar da a luz a su primer hijo con el empresario Fernando Muñoz: “Ha sido sin duda lo más salvaje que he vivido jamás”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División