Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno tacha de "ilegalidad manifiesta" las deportaciones masivas de menores planteadas por Feijóo y Vivas

Imagen 77ZQXVQVE5DFFL3WIHLPYOYWMA
Guardar

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha tachado de "ilegalidad manifiesta" las deportaciones masivas de menores que plantearon en una rueda de prensa conjunta en Ceuta este miércoles el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', Pérez Correa ha admitido estar "sorprendido" ante las declaraciones de los 'populares' porque Feijóo "conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de protección".

PUBLICIDAD

Así, ha reconocido que el Ministerio respeta que la prioridad de Ceuta sea "el retorno de los menores a Marruecos", pero "no comparte" la deportación masiva que defendieron en la rueda de prensa Vivas y Feijóo, al recordar que esta cuestión es ilegal.

El secretario de Estado ha insistido en que tanto el reglamento de retorno europeo, que exige la búsqueda de una familia, tutor o instalación adecuada para los menores, como el propio Tribunal Supremo, quien en el año 2021 estableció que las devoluciones tenían que tener "garantía individualizada", impiden los retornos que plantearon los mandatarios del PP.

PUBLICIDAD

"Si esto fuera tan fácil como plantea ahora mismo el PP, sus sistemas de protección en comunidades autónomas que tutelan a miles de menores podrían haber empezado esto o haber buscado esta fórmula. Ellos son conscientes de que no es legal", ha apostillado el secretario de Estado.

VIVAS CRITICÓ QUE NO LE HABÍAN INFORMADO DE LOS TRASLADOS A LA PENÍNSULA

Este miércoles el presidente Vivas también negó estar informado sobre el traslado en el que trabaja el Gobierno de unas 500 niñas a la península. Sin embargo, Pérez Correa desmiente que el Ejecutivo autonómico desconociera este plan.

"Lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de Infancia", ha explicado. En este sentido, el secretario de Estado ha incidido en que el Ministerio es el encargado de hacer "una propuesta asentada en el territorio", pero que también "exploran la posibilidad" de derivar a las niñas a recursos especializados de la península.

"Tenemos el mecanismo y los recursos económicos, hemos consignado 25 millones de euros, ha sido la primera actuación de emergencia porque nosotros ya veíamos la contingencia migratoria grave en los días previos", ha detallado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

El mercado laboral español perderá 1,8 millones de ciudadanos en edad de trabajar hasta 2050, mientras los mayores de 64 años crecerán en 4,8 millones

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

La tragedia puso en primer plano deficiencias legales y técnicas que, según la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados de 2021, condujeron a reformas normativas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

La Seguridad Social e Inspección de Trabajo vigilarán recaídas, duración de los procesos y cumplimiento del tratamiento, sin que ello implique sanción automática

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

El margen de error de los radares inmovilizados pasa del 7% al 5% en vías de 100 km/h o más, y de 7 km/h a 5 km/h en el resto de casos

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

España mira a Europa para reforzar su defensa aérea pero mantiene el dominio de las empresas nacionales en tierra y mar

Defensa delega la gestión de información crítica en empresas privadas estadounidenses, lo que propicia una dependencia que pone en riesgo la seguridad nacional

ECONOMÍA

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea y supera en 41 puntos el límite de deuda de Bruselas

DEPORTES

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos