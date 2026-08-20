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Dieciséis detenidos por explotar sexualmente a mujeres en Madrid

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Madrid, 20 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 16 presuntos integrantes de un entramado criminal que explotaba sexualmente a mujeres en un chalé de la localidad madrileña de Móstoles, donde llegaron a convivir una veintena de víctimas bajo control permanente, hacinadas y sometidas.

Era una organización estructurada en varios niveles especializados y dirigida por cuatro mujeres de la misma familia, que obtenían grandes beneficios, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

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La organización mantenía totalmente sometidas a las mujeres explotadas en un chalé-prostíbulo de Móstoles, donde llegaron a convivir unas 20 víctimas bajo control permanente.

Tres hombres -parejas de tres de las presuntas cabecillas- se encargaban de trasladar a las mujeres a domicilio cuando así se solicitaba, y las víctimas eran obligadas a dormir hacinadas en el sótano, un espacio configurado únicamente para maximizar beneficios, sin importar las condiciones.

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Ello, según destaca la Policía, generaba una dependencia absoluta y una situación de vulnerabilidad de la que se aprovechaba la organización.

Además, el entramado imponía normas abusivas: las mujeres debían estar disponibles las 24 horas y pagar gastos, como 20 euros semanales por limpieza, y otros costes impuestos verbalmente. Una vez dentro se les exigían prácticas sexuales adicionales y humillantes, mantener la luz encendida y consumir u ofrecer sustancias estupefacientes a los clientes para aumentar el beneficio económico.

Las cuatro presuntas cabecillas decidían qué mujeres trabajaban cada 'plaza', periodos de unos 21 días, imponiendo condiciones coercitivas y engañando a las víctimas.

Tenían una mano derecha y otras tres mujeres que ejercían la prostitución que vigilaban el funcionamiento del lugar y suministraban sustancias a clientes y víctimas con adicciones, siempre con la aprobación de las líderes.

La organización incluía además a dos hombres encargados de la seguridad y la publicidad. Los pagos se realizaban en metálico o a través de una plataforma de pago, utilizando cinco testaferros para ocultar el dinero.

A los 16 detenidos, que ya han pasado a disposición judicial, se les investiga por delitos de organización criminal, delitos relativos a la prostitución, salud pública y blanqueo de capitales.

En el registro al chalé, en el que fue liberada una de las víctimas, los agentes intervinieron cuatro teléfonos móviles, más de 800 euros en efectivo, y drogas como cocaína y cristal. EFE

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