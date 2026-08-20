Detenido un joven por matar con un arma blanca a su tío en Massanassa (Valencia)

Castellón, 20 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 22 años que habría acabado, presuntamente, con la vida de su tío de 43 con un arma blanca tras una discusión en la localidad valenciana de Massanassa.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el presunto agresor ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales.
Sobrino y tío son de nacionalidad colombiana y la agresión mortal se ha producido esta madrugada en la vía pública, después de que ambos salieran de un local discutiendo. EFE
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