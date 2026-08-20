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Desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas (Sevilla), con cinco detenidos

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Sevilla, 20 ago (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas (Sevilla) en una operación con la Agencia Tributaria en la que ha detenido a cinco personas e intervenido más de 12 kilogramos de esta droga, siete armas de fuego, un machete y unos 20.000 euros en efectivo.

Los detenidos, a los que se investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de los principales investigados, ha informado la Policía Nacional.

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La organización criminal desmantelada se dedicaba al tráfico de la cocaína que al parecer ocultaba bajo césped artificial en este laboratorio, que utilizaba también como guardería de droga y punto de venta al menudeo.

Disponía de otros dos emplazamientos en Alcalá de Guadaíra, también en el área metropolitana de Sevilla capital.

Adquiría partidas de cocaína y las adulteraba con otras sustancias y luego las distribuía en pastillas y a domicilio, en la modalidad conocida popularmente como 'telecoca'.

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La investigación tuvo su origen en varias informaciones recibidas por la Policía Nacional, que hacían referencia a la participación de determinados individuos en actividades de tráfico de drogas a mediana escala para las que tomaban fuertes medidas de seguridad al objeto de no ser descubiertos. EFE

(Vídeo)

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