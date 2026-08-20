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Desarrollan una tecnología no invasiva para localizar mejor las arritmias cardíacas

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València, 20 ago (EFE).- Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) lidera el desarrollo de nueva tecnología no invasiva para localizar con mayor precisión las arritmias cardíacas a través de una herramienta capaz de reconstruir en 3D la actividad eléctrica del corazón y apoyar tratamientos más personalizados.

El proyecto EPICA+, liderado por el Grupo COR-ITACA de la UPV junto a Corify Care SL, ha completado una primera fase clave en el desarrollo de una nueva tecnología para la caracterización no invasiva de arritmias cardíacas.

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La iniciativa, financiada por la Agencia Estatal de Investigación a través del programa Generación de Conocimiento 2023 y con fondos FEDER, busca superar una de las principales limitaciones de las técnicas actuales: observar no solo la superficie del corazón, sino también lo que ocurre en su interior, según fuentes de la UPV.

“Muchas arritmias complejas y potencialmente mortales, como la taquicardia ventricular, pueden originarse en capas profundas del músculo cardíaco o en sus paredes internas. Si solo se observa o se trata la superficie, el problema puede reaparecer desde el interior”, explica María Guillem, directora de ITACA e investigadora principal del proyecto.

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Hasta ahora, la imagen electrocardiográfica no invasiva -ECGI- permitía identificar arritmias con una precisión aproximada de 1-2 centímetros, pero principalmente limitada a la superficie externa del corazón; con el proyecto EPICA+ se busca avanzar hacia una reconstrucción volumétrica completa, capaz de visualizar cómo se propaga la actividad eléctrica a través de las capas intermedias del miocardio.

Para ello, se trabaja en la integración de la imagen electrocardiográfica no invasiva -ECGI-, la inteligencia artificial y los gemelos digitales del corazón, con el objetivo de reconstruir en 3D la actividad eléctrica cardíaca y facilitar una localización más precisa del origen de las arritmias, tanto en la superficie como en zonas más profundas de la pared cardíaca.

“Uno de los principales hitos alcanzados ha sido la generación de más de 100.000 modelos electrofisiológicos, una base de trabajo que permite entrenar y validar las herramientas desarrolladas por el equipo”, señala Andreu Climent, coinvestigador principal del proyecto.

El proyecto, que tiene una duración de 36 meses, ha iniciado su fase de validación clínica en València y Barcelona tras obtener las aprobaciones éticas correspondientes.

Actualmente ya se han incorporado los primeros pacientes sometidos a procedimientos de ablación por fibrilación auricular o taquicardia ventricular, alcanzando entre el 15 y el 20 % del objetivo total de reclutamiento, fijado en 144 pacientes.

Durante esta fase, añaden desde la UPV, el equipo comparará la información obtenida con las nuevas herramientas no invasivas con los mapas utilizados en la práctica clínica, para validar así la capacidad de la tecnología para localizar con mayor precisión los focos arrítmicos.

“El valor añadido de EPICA+ reside en su potencial para ofrecer al personal médico una especie de GPS cardíaco, capaz de ayudar a identificar el origen de una arritmia con mayor precisión y contribuir a tratamientos más personalizados”, destaca la directora de ITACA-UPV.

El desarrollo de EPICA+ se enmarca en una línea de investigación con proyección internacional. En este contexto, València acogerá del 23 al 25 de noviembre próximos el ECGI Summit 2026, bajo el lema 'Rewriting the Rules of Cardiac Mapping'.

El congreso, organizado por el Grupo COR-ITACA, reunirá a especialistas internacionales en cartografía cardíaca y contará, además, con el ECGI Community Data Challenge 2026, un hackatón científico en el que diferentes equipos podrán poner a prueba sus algoritmos utilizando bases de datos compartidas. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023297845)

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