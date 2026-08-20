Controlado a las 10:00 horas el incendio de Niebla (Huelva) tras quemar 33.000 hectáreas

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Huelva, 20 ago (EFE).- La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha dado por controlado este jueves a las 10:00 horas el incendio de Niebla (Huelva), que fue declarado el pasado 6 de agosto y estabilizado este pasado domingo, tras quemar unas 33.000 hectáreas.

En la red social X, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio de Niebla está controlado y ha agradecido el trabajo de todo el dispositivo que participa en la extinción.

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El pasado domingo, 16 de agosto, a las 10:30 horas el Plan Infoca dio por estabilizado el fuego declarado el pasado día 6 en Niebla, que ha quemado unas 33.000 hectáreas de once términos municipales de las provincias de Sevilla y Huelva, donde fue necesario desalojar a varios centenares de personas. EFE

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