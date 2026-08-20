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Controlado a las 10:00 horas el incendio de Niebla (Huelva) tras quemar 33.00 hectáreas

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(Actualiza con más datos)

Huelva, 20 ago (EFE).- El Gobierno Andaluz ha dado por controlado este jueves a las 10:00 horas, tras casi 15 días de trabajos, el incendio forestal de Niebla (Huelva), que fue declarado el pasado 6 de agosto y estabilizado este pasado domingo, tras quemar unas 33.000 hectáreas.

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En la red social X, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio de Niebla está controlado y ha agradecido el trabajo de todo el dispositivo que participa en la extinción.

Sanz, a través de un vídeo, se ha referido a este fuego como "uno de los incendios más complicados que jamás hemos tenido que afrontar desde el Infoca; uno de los incendios más peligrosos, más complejos, donde hemos tenido que vivir ocho o nueve días en las situaciones más extremas que nunca se habían repetido y con cambios de viento como los que ha habido que sufrir".

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Por eso, ha expresado su reconocimiento, felicitación y admiración, la de todos los andaluces y la del Gobierno autonómico a los profesionales del Plan Infoca, y al operativo global que ha participado en este incendio: seguridad, operativo sanitario, logística, parte social, parte de atención a las familias, y extinción.

"El trabajo unido de los bomberos forestales, los técnicos del Infoca, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y consorcios de bomberos de Sevilla y Huelva y los de la capital onubense han hecho posible primero estabilización del fuego, y ahora, a través del operativo del Plan Infoca que se ha quedado en la zona, darlo por controlado", ha señalado.

El consejero ha apuntado que esa labor ha evitado que este fuego "se pudiera haber propagado muchísimo más; ha sido un gran trabajo, es uno de los incendios más extensos que haya habido jamás, el más difícil de la historia". EFE

lra/vg/vnz

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