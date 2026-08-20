Controlado a las 10:00 horas el incendio de Niebla (Huelva) tras quemar 33.00 hectáreas

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(Actualiza con más datos)

Huelva, 20 ago (EFE).- El Gobierno Andaluz ha dado por controlado este jueves a las 10:00 horas, tras casi 15 días de trabajos, el incendio forestal de Niebla (Huelva), que fue declarado el pasado 6 de agosto y estabilizado este pasado domingo, tras quemar unas 33.000 hectáreas.

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En la red social X, el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio de Niebla está controlado y ha agradecido el trabajo de todo el dispositivo que participa en la extinción.

Sanz, a través de un vídeo, se ha referido a este fuego como "uno de los incendios más complicados que jamás hemos tenido que afrontar desde el Infoca; uno de los incendios más peligrosos, más complejos, donde hemos tenido que vivir ocho o nueve días en las situaciones más extremas que nunca se habían repetido y con cambios de viento como los que ha habido que sufrir".

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Por eso, ha expresado su reconocimiento, felicitación y admiración, la de todos los andaluces y la del Gobierno autonómico a los profesionales del Plan Infoca, y al operativo global que ha participado en este incendio: seguridad, operativo sanitario, logística, parte social, parte de atención a las familias, y extinción.

"El trabajo unido de los bomberos forestales, los técnicos del Infoca, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y consorcios de bomberos de Sevilla y Huelva y los de la capital onubense han hecho posible primero estabilización del fuego, y ahora, a través del operativo del Plan Infoca que se ha quedado en la zona, darlo por controlado", ha señalado.

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El consejero ha apuntado que esa labor ha evitado que este fuego "se pudiera haber propagado muchísimo más; ha sido un gran trabajo, es uno de los incendios más extensos que haya habido jamás, el más difícil de la historia". EFE

lra/vg/vnz