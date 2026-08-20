Catorce pruebas en tres jornadas en el segundo ciclo de Carreras de Caballos de Sanlúcar

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Cádiz, 20 ago (EFE).- Las Carreras de Caballos de las gaditanas playas de Sanlúcar de Barrameda afrontarán desde este viernes el segundo ciclo de su edición 181, con un programa de catorce pruebas en tres jornadas que culminarán el próximo domingo.

Después de la celebración de la primera parte de la temporada hace dos semanas, en la primera jornada de la continuación habrá cinco carreras, con la prueba inicial Premio Ciudad de Sevilla, dotado con 9.350 euros y con nueve participantes sobre una distancia a recorrer de 1.800 metros.

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El programa del viernes continuará con el Premio Puerto de Sevilla, también sobre 1.800 metros y con nueve caballos inscritos, que repartirá 8.500 euros en premios.

La tercera prueba será el Gran Premio de Andalucía, patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, con una dotación de 10.200 euros y una distancia de 1.600 metros.

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La cuarta carrera será el Premio Beefeater 0,0, correspondiente a la jornada de Lototurf, con diez participantes y un recorrido de 1.800 metros, dotada con 7.650 euros.

La jornada concluirá con el Premio CaixaBank, en el que participarán ocho caballos sobre 1.400 metros y que contará con otros 7.650 euros en premios.

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En total, 45 caballos participarán en las cinco pruebas del viernes, con la presencia, entre otros, del jinete portugués Ricardo Sousa, el checo Vaclav Janacek, el argentino Nico Valle o el español Jaime Gelabert, ganador éste de tres carreras durante el primer ciclo.

El sábado se disputarán cuatro pruebas, correspondientes a los premios Instalaciones Hípicas El Molino, Toyota Nimauto, Fundación Cajasol y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

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La programación concluirá el domingo con otras cinco carreras, los Premios Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Distribuciones Cuevas y Manzanilla Solear y el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, prueba estelar de la temporada con 13.600 euros en premios. EFE

jsb/agr/og