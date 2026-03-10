Espana agencias

Rodrygo, operado con éxito de la rodilla derecha

Madrid, 10 mar (EFE).- El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo que sufría en la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

Rodrygo cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en al rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, perdiéndose el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación".

Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao. EFE

