Lakovic pide no fiarse "ni un segundo" por haber ganado los dos derbis anteriores

Las Palmas de Gran Canaria, 10 mar (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha pedido a sus jugadores no fiarse "ni un segundo" de cara al partido que juegan este miércoles contra La Laguna Tenerife en la Liga de Campeones por el hecho de haber ganado los dos anteriores derbis canarios.

Sin embargo, también les ha animado a entrar a la pista con "confianza y buena mentalidad para disfrutar" de un choque que puede clasificar matemáticamente al Granca para los cuartos de final.

En la previa del duelo ante los aurinegros (pabellón Santiago Martín, 20:00 horas), el preparador esloveno ha asegurado que tendrán que trabajar al cien por cien para ser capaces de competir ante los tinerfeños y optar a una victoria que pasar por saber "mantener la gran intensidad y manejar los escenarios de partido".

Para el técnico amarillo, las claves pasarán por plantear una buena defensa de su ataque posicional, asegurar el rebote defensivo y en ataque "encontrar los tiros que queremos en cada posición", además de ser capaces de subir poco el ritmo y explotar el juego en transición para dañar a La Laguna Tenerife.

"Al Gran Canaria le interesa un partido muy físico, con mucha intensidad y contacto. Queremos jugar en transición, con más tempo del partido y mejor velocidad para encontrar las opciones. Los dos equipos, en ataque posicional, tenemos bastantes similitudes al buscar el mejor tiro en una misma posición. Habrá que controlar el juego en ataque, cuidar balón y no tener pérdidas", ha abundado.

Dreamland Gran Canaria viajará a Tenerife con la incógnita del pívot Chimezie Metu, su último fichaje, quien tan solo acumula tres entrenamientos sin contacto con los claretianos, por lo que atenderán a las recomendaciones médicas y decidirán "si está en suficiente forma para participar en el partido".

Jaka Lakovic ha incidido en la importancia de conseguir la consistencia de "jugar todos los partidos a máxima intensidad" y cubrir "los básicos" de cada encuentro saliendo al cien por cien en cada jugada, una fórmula que "siempre te hará competir más allá de los factores del día o de la suerte".

Con la esencia de un nuevo derbi en el ambiente, el técnico esloveno ha asegurado que la plantilla llega motivada, a pesar de una derrota que "dolió" ante el Real Madrid, y con buenas sensaciones tras mostrar ante los blancos "gran intensidad, fe y unión", tres factores que ha pedido plasmar ante los de Txus Vidorreta pata "seguir construyendo".

El entrenador del Dreamland Gran Canaria ha catalogado el fichaje del australiano Patty Mills, contra quien llegó a jugar, por La Laguna de Tenerife de "gran esfuerzo", ya que se trata de "una leyenda, un campeón de la NBA” que sirve para "dar un plus a la competición y su nivel".

"Todas estos fichajes en Liga Endesa dan un extra a la competición. Se presenta una liga muy competitiva donde no hay un rival que sea malo o que haya partidos fáciles para nadie. Hay una liga de máximo nivel que mejora con todos estos esfuerzos positivos, aunque es importante ver cómo encajan y qué rendimiento dan", ha reflexionado.

Sobre el papel creciente del joven base Lucas Maniema, de 20 años, Lakovic ha admitido que ha dado "pasos adelante" en partidos de máximo nivel, por lo que ha destacado su "esfuerzo e intensidad" en la faceta defensiva, si bien le ha exigido "soltarse más en ataque" para ayudar al equipo con sus puntos: "Estoy muy contento con su mentalidad y la madurez dentro del juego". EFE

