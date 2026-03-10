El PSOE pide a la Junta explicaciones por vínculos con las obras de Rubiales en la Cartuja

Sevilla, 10 mar (EFE).- El PSOE solicitará la comparecencia ante el Parlamento de Andalucía de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, y del gerente del Estadio Olímpico de la Cartuja, en Sevilla, David Oviedo, para explicar su posible vinculación en el amaño de contratos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que investiga un juzgado de Madrid.

En una rueda de prensa este martes, el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, ha anunciado que registrarán en la Cámara regional la solicitud de comparecencia en comisión de la consejera y que estudiarán en el reglamento cómo David Oviedo puede acudir al Parlamento andaluz al considerar que ambos tienen "mucho que explicar".

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Oviedo y al expresidente de la sociedad pública de la Junta que gestiona el estadio de la Cartuja, José María Arrabal, en la trama del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, al, supuestamente, haber contribuido en sus relaciones con una constructora para llevar a cabo obras de adecuación en el recinto deportivo de cara a albergar partidos de Copa del Rey y Supercopa de España.

Sobre ello, Jiménez ha lamentado que lo que se investiga es cómo "el dinero de las guarderías de los niños y niñas andaluces pudieron terminar en los bolsillos de la trama del señor Rubiales", motivo por el cual han demandado explicaciones de la Junta.

Sobre David Oviedo, el PSOE hace caer el peso de las decisiones que tomó sobre los mecanismos de contratación y hacia donde se enviaban los recursos que aparecen en el informe de la UCO ya que, como gerente, se encarga de estos menesteres.

Igualmente, Jiménez ha recordado que su partido ha solicitado en varias ocasiones el texto de un convenio suscrito entre la sociedad Estadio de la Cartuja y la RFEF que, supuestamente, ampara que sea la federación la que tenga la última palabra sobre las obras que se ejecuten en el recinto sevillano: "Queremos saber qué hay detrás".

El portavoz socialista ha insistido en que los fondos que están bajo investigación son de la Junta de Andalucía, por lo que son ellos quienes tienen que dar las explicaciones oportunas en lugar de "distraer la atención y echar cortinas de humo" sobre el asunto, instando al PP a que deje de "esconderse". EFE