0-1. El Marsella, revancha y podio

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- Un gol del inglés Mason Greenwood, que además se erigió en el máximo goleador de la Ligue 1 en solitario, propició la revancha del Marsella ante el Toulose (0-1), que cuatro días atrás le eliminó en los octavos de final de la Copa de Francia.

Por segunda vez en cuatro días el Toulouse se midió al Marsella. Entonces fue en Copa y la clasificación, por penaltis, fue para el equipo del español Carles Martínez. Ahora, gracias a Greenwood, el mejor futbolista del Olympique, la victoria fue para el cuadro marsellés que asalta provisionalmente el tercer lugar de la clasificación del que sale el Lyon, con el partido pendiente de la jornada veinticinco.

El choque se desequilibró en el minuto 18 en una buena incursión por la izquierda del brasileño Igor Paixao que envió la pelota al área donde irrumpió Greenwood, desde atrás, y batió a Guillaume Restes.

Le sirvió con eso al Marsella que se marchó con los tres puntos del estadio Municipal y sumó su segundo triunfo seguido que le sitúa en la tercera posición, a siete del Lens, segundo y con uno de ventaja sobre el Lyon que el domingo recibe al París FC.

El Toulouse lleva seis partidos sin ganar aunque aún está a doce puntos de la zona de descenso que marca el Auxerre. EFe

