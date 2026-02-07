Sentido un terremoto de magnitud 3 en Gaucín (Málaga)

Sevilla, 7 feb (EFE).- La población de Gaucín (Málaga) ha sentido un terremoto de magnitud 3.0 registrado a la 00:50 horas de esta madrugada, según ha informado este sábado el Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo ha tenido una profundidad de 20 kilómetros, con latitud 36,49 grados norte y longitud 5,31 grados oeste.

No se tiene constancia de daños materiales ni de heridos, según la fuente. EFE