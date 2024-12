Un baipás restablece el martes la última carretera autonómica dañada por la dana

Aldaia/Torrent (València), 7 dic (EFE).- Un baipás provisional restablecerá a partir del próximo martes el tránsito viario en la última carretera de la red autonómica valenciana de las 18 afectadas por la dana del 29 de octubre, ha anunciado este sábado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

En una visita a las obras de reparación del viaducto sobre el barranco del Poyo en la CV-36 lejos de los núcleos habitados, el president popular ha señalado que este baipás "va a suponer restablecer el tránsito en las 18 de las 18 carreteras dañadas de la Generalitat Valenciana en un tiempo récord".

Mazón ha sostenido que, para ello, se ha trabajado "sin descanso, de día y de noche" y durante los festivos "con todos los equipos técnicos y humanos" disponibles en el marco de una inversión ya ejecutada de 12 millones de euros dentro una dotación de 100 millones para esas 18 carreteras y otras 49 actuaciones en viales locales de 25 municipios afectados.

"No se puede ir más rápido y no se puede ser más efectivo para recuperar este tránsito que va a ayudar de manera muy especial no solamente a la movilidad de las personas sino también de las empresas y de los polígonos industriales, que es fundamental para fijar el empleo, fijar la industria, fijar la ocupación y el mantenimiento de nuestro modo de vida", ha relatado el jefe del Consell.

En materia de industria, Mazón ha exigido al Gobierno de España que el mecanismo "red" de flexibilidad laboral "llegue lo antes posible y no solo para Ford sino también para toda la industria auxiliar del automóvil, especialmente en las zonas afectadas".

"Va pasando el tiempo y todavía no se ha contestado a este mecanismo 'red' de flexibilidad laboral" pese a que resulta "fundamental para asegurar el empleo y la actividad industrial".

De esta manera, ha dicho que seguirá reivindicando "que lo antes posible el Gobierno dé respuesta a este mecanismo laboral que necesita Ford pero que necesita la industria automovilística valenciana especialmente", ha incidido, "en las zonas industriales de las zonas afectadas".

También ha informado de que en Paiporta, hoy la Generalitat Valenciana ha transportado 60.000 kilogramos de alimentos, agua y de materiales de primera necesidad, con lo que ya son 20 millones de kilos los que, a través del gobierno autonómico, se están trasladando.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha calificado de "buena noticia" el inminente restablecimiento de la carretera CV-36 porque se trata de una "infraestructura necesaria" que se ha recuperado "en menos de un mes" tras los "grandes desperfectos" de la gran riada.

La alcaldesa ha pedido a los vecinos "precaución" y "paciencia" en el uso de un baipás que se enmarca dentro de la fase de reconstrucción de la zona a beneficio de los vecinos y, sobre todo, del entramado empresarial de la zona. EFE

