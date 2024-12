Ortega: "Este tramo de la 'Champions' ha sido de sobresaliente"

Barcelona, 5 dic (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, ha asegurado este jueves que la fase de grupos de Liga de Campeones que ha disputado hasta ahora su equipo "ha sido de sobresaliente", después de vencer al Zagreb (38-30) y de llegar al parón navideño como líderes con 17 de 20 puntos posibles.

El técnico malagueño ha valorado de esta forma el rendimiento de sus pupilos, quienes la semana pasada encajaron su primera derrota europea del curso ante el Magdeburgo (28-23), en parte, por las seis bajas del conjunto azulgrana en ese momento, y se han sabido rehacer ante el cuadro croata ocho días después.

"Son dos puntos muy importantes para nosotros. Sacamos cuatro puntos a los segundos y terceros (Nantes y Aalborg) y eso es una gran ventaja después de diez jornadas", ha analizado Ortega, con solo cuatro fechas más por delante y ya acariciando una de las dos plazas del Grupo B para los cuartos de final.

El campeón de Europa arrastra bajas importantes, sobre todo en ataque, con dos de sus faros ofensivos dolidos del hombro: Dika Mem y Aleix Gómez.

"Con la baja de Dika Mem, ha habido jugadores como Timothey N'Guessan o Melvyn Richardson que han dado un paso adelante y otros que han mostrado su esfuerzo pese a tener molestias. Ahora nos viene genial el parón porque todos necesitamos algo de descanso", ha destacado.

Preguntado por la gestión de minutos de sus centrales, Ortega ha dicho: "No sé cuántos minutos ha jugado Petar Cikusa. En los últimos partidos lo he visto cansado, poco fresco. Hoy tampoco estaba fresco. Creo que Domen Makuc va hacia arriba y tengo que jugar con los jugadores que yo considero".

Por su parte, Richardson, máximo anotador de la noche con once dianas, ha coincidido con el entrenador en la importancia del descanso navideño para "recuperar a algunos lesionados".

Sobre su gran primer tiempo, en el que ha anotado nueve goles, ha apuntado: "No recuerdo si alguna vez me he ido al descanso con nueve goles, pero estoy contento con la victoria del equipo porque tenemos lesiones importantes y arrastramos mucho cansancio. Estoy muy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo". EFE

