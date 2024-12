Temas del día de EFE España del martes 3 de diciembre de 2024

CASO KOLDO

Madrid - El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, toma declaración como testigos a cuatro agentes de la Guardia Civil en relación al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) presentado en la causa y que fue clave para la imputación del exministro José Luis Ábalos.

EMPRESAS GLOVO

Barcelona - El fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, declara ante la jueza de Barcelona que le investiga a raíz de una denuncia de la Fiscalía por emplear a falsos autónomos, un día después de que anunciara que cambiará su modelo laboral y contratará a los repartidores.

DESEMPLEO NOVIEMBRE

Madrid - Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de noviembre, después de que en octubre se sumaran 134.307 ocupados más, hasta 21,33 millones de afiliados, y el paro subiera en 26.769 personas, hasta 2,6 millones.

(Los datos se publican a las 9:00 horas. Reacciones de agentes sociales y partidos)

UNIVERSIDADES FINANCIACIÓN

Madrid - La Fundación Conocimiento y Desarrollo presenta su último informe sobre la situación del sistema universitario que señala que Madrid y Cataluña son las comunidades que menos recursos destinan a sus universidades y las que más altos tienen los precios de matrícula.

Madrid - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas que la semana pasada le trasladaron sus quejas por la infrafinanciación de los centros universitarios.

SANIDAD ADICCIONES

Madrid - La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas publica los resultados de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2024), la mayor radiografía de la evolución del consumo de sustancias como el tabaco, hipnosedantes y opiáceos, además del alcohol, en España.

DÍA DISCAPACIDAD

Madrid - En España hay 4,3 millones de personas con discapacidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el acto institucional que preside la reina Letizia pone el foco en el compromiso que tienen las empresas con la accesibilidad universal.

SOCIEDAD FAMILIAS

Madrid - ¿Cuánto cuesta criar a un hijo en España? Save the Children hace el cálculo del coste de la crianza teniendo en cuenta las necesidades básicas para los distintos tipos de hogares y edades de los niños, en relación a la alimentación, educación, vivienda, ocio o sanidad, entre otros gastos.

TEMPORAL INUNDACIONES

València - El Gobierno valenciano aprueba este martes ayudas por valor de 90 millones de euros para los autónomos sin trabajadores a su cargo que se han visto afectados por la dana, de manera que cada uno percibirá 3.000 euros, en una reunión que tiene lugar después de que el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, haya puesto su cargo a disposición del presidente de la Generalitat.

SECTOR TURÍSTICO

Madrid - La Mesa del turismo hace su previsión de cierre del año el mismo día en que el INE actualiza a octubre los datos de entrada de turistas en España, tras el récord de casi 74 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año y la cifra, también histórica, de más de 99.000 millones de euros gastados en el país.

CÓMIC NOVEDADES (ENTREVISTA)

Madrid - "En la vida, a diferencia de los videojuegos, no podemos rebobinar y volver a jugar", reflexiona en una entrevista con EFE el creador de 'El Príncipe de Persia', Jonathan Mechner, que acaba de presentar la traducción al español del cómic 'Replay' (Garbuix), donde entrelaza historias familiares y personales de desarraigo. Marina Estévez.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Rueda de Prensa posterior. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)(Directo)

10:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Jornada en el Congreso de la Asociación de Juristes Valencians sobre el alcance de las actuaciones para la recuperación de la sociedad valenciana tras la Dana, que se celebra a solicitud de Sumar. Congreso.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado.

10:30h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- La presidenta del Tribunal de Cuentas comparece en la Comisión Mixta correspondiente para explicar a petición del PP la demora en la aportación de documentación requerida por el Congreso de los Diputados. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado.

12:00h.- Mérida.- PARTIDOS PSOE.- Finaliza el plazo de presentación de precandidaturas para la Secretaria General del PSOE de Extremadura de cara al 15º Congreso Regional que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero en Plasencia.

12:00h.- Pamplona.- DÍA NAVARRA.- Conmemoración del Día de Navarra con la entrega por parte de la presidenta de la comunidad, María Chivite, de la Medalla de Oro de Navarra 2024, concedida, a título póstumo, al sociólogo Maria Gaviria. INAP (Texto) (Foto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS SOLIDARITAT.- Solidaritat Catalana per la Independència presenta nuevamente en el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular para que la cámara catalana declare la Independencia. Parlament. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado. Palacio del Senado. El Gobierno responde varias preguntas del PP sobre los casos de corrupción o la situación del fiscal general del Estado, entre otras. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO COMUNICACIÓN.- El pleno del Senado debate una moción consecuencia de interpelación del PP para instar al Gobierno a no hacer uso político de las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros. (La moción se debatirá tras la sesión de control que comienza a las 16:00 horas). Hemiciclo del Senado. (Texto)

20:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN ABERTIS.- El rey asiste a la conmemoración del 25 aniversario de la Fundación Abertis Circulo de Bellas Artes. c/Alcalá, 42. (Texto)(Foto)(Vídeo)

18:00h.- Bilbao.- DIA EUSKERA.- Acto del Gobierno Vasco para celebrar el Día Internacional del Euskera 2024. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica los datos de entrada de turistas extranjeros y el gasto correspondiente de octubre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO NOVIEMBRE.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de noviembre. (Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRAHOTELEROS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) correspondiente a octubre de 2024. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SECTOR TURÍSTICO.- Rueda de prensa de la Mesa del Turismo de España para dar un avance del cierre del ejercicio turístico de 2024. Hotel Novotel Madrid Center. O'Donnell, 53. Madrid. (Texto)(Infografía)

10:00h.- Madrid.- SECTOR PESQUERO- Pesca España, que agrupa a las principales organizaciones pesqueras del país, analiza las perspectivas y los retos del sector para 2025, en un desayuno informativo, organizado en la Agencia EFE. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Madrid.- FERIA VINO.- El salón de referencia del vino español de calidad Barcelona Wine Week (BWW) presenta una nueva edición, que se celebrará del 3 al 5 de febrero próximos; un acto en el que se avanzarán también previsiones del sector vinícola para este 2024 en comercio y en campaña de Navidad.

12:00h.- València.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Rueda de prensa de la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, tras la reunión del Gobierno valenciano, que aprueba ayudas por valor de 90 millones de euros para las personas autónomas que no tienen trabajadores a su cargo y que se han visto afectadas por la dana. Palacio de Fuentehermosa, c/ Caballeros, 9. (Texto)(Foto)

13:00h.- Madrid.- GOBIERNO ALIMENTACIÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes de UGT-FICA y de CCOO Industria, en el marco de los encuentros que mantiene el ministro para debatir la futura Estrategia Nacional de Alimentación (ENA). Sede del ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Comparecen en el CGPJ los candidatos a siete plazas de magistrado de la Sala Tercera del Supremo y los aspirantes a presidir la Audiencia Nacional. Sede del CGPJ. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, toma declaración como testigos a otros cuatro agentes en relación al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) presentado en la causa. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- NARCOTRÁFICO BLANQUEO.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por presunto blanqueo de capitales, con la declaración de policías como testigos. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- Segunda y última jornada del juicio a un presunto yihadista, acusado de captación y de divulgar contenido terrorista, quien se enfrenta a una petición del fiscal de nueve años de cárcel por un delito de adoctrinamiento. Audiencia Nacional.

10:00h.- Madrid.- JUCIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid celebra el juicio a Emilio 'el Loco', asesino confeso de su suegra, que tenía 73 años, en la localidad madrileña de Chapinería en julio de 2020, y tras el que descuartizó y escondió el cadáver en varios lugares. Calle Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Pleno del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ENALTECIMIENTO TERRORISMO.- La Audiencia Nacional juzga a un hombre que se enfrenta a 3 años de cárcel por publicar mensajes humillantes sobre la víctima del terrorismo José Antonio Ortega Lara -que estuvo secuestrado por ETA 532 días-, así como de carácter racista hacia los sudamericanos y de odio a los judíos. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez s/n.

10:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Jornadas para promover la prevención del consumo de alcohol al volante, a solicitud de la presidenta de la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso. Congreso de los Diputados.

11:00h.- A Coruña.- SUCESOS MARISCO.- Rueda de prensa sobre la operación que terminó con catorce detenciones vinculadas a una organización criminal internacional dedicada a la extracción ilegal de marisco en la ría de Ferrol. Comisaría de Lonzas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TERRORISMO JORNADA.- Covite celebra la jornada 'Del terror a la paz: ¿Cómo construir un futuro con justicia y con verdad?', un coloquio donde se debatirá sobre la superación de las consecuencias del genocidio en Ruanda y del terrorismo en Irlanda del Norte y en España.

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, comparece en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para responder a varias preguntas, entre ellas sobre el incremento de la siniestralidad. Después, los grupos debatirán varias proposiciones no de ley en materia de tráfico. Congreso de los Diputados. (Texto)

12:30h.- Madrid.- AUDIENCIA NACIONAL.- Comparecen cuatro de los ocho aspirantes a la presidencia de la Audiencia Nacional ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo y su proyecto. CGPJ C/Marqués de la Ensenada

12:30h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de posesión de Gemma Barroso, Luis Carlos Espino y Javier Antonio Susín como nuevos integrantes de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional. (Texto)(Vídeo)

16:00h.- Madrid.- CONTROL SENADO.- El PP formula varias preguntas al Gobierno sobre la desclasificación de documentos del CNI, la reforma de la ley de extranjería, el caso Koldo y la dana de Valencia. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El Observatorio de la Formación Profesional presenta su informe anual bajo el título "La FP ante los retos de la sostenibilidad en España". CaixaBank. Plaza de Colón, 1. (Texto)

10:00h.- Madrid.- INFANCIA ANAR.- La Fundación ANAR presenta los resultados del estudio 'Teléfono ANAR, 30 años escuchando su voz', en el que analiza la atención dada a la infancia durante tres décadas ante problemas como el maltrato, el acoso escolar, la salud mental o la violencia sexual. Avenida de América, 24. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- Meta y Fad Juventud presentan 'Familias digitales', un programa educativo para gestionar conflictos tecnológicos en el hogar que llegará a 4.500 familias. Paseo de la Castellana, 35.

10:00h.- Madrid.- CONGRESO IGUALDAD.- La Comisión de Igualdad del Senado debate varias mociones, entre ellas la que insta al Gobierno a poner en marcha los trabajos para elaborar una ley integral contra la trata de seres humanos. Otras mociones tratan sobre el fenómeno de la disforia de género, la salud de la mujer durante la peri y posmenopausia, sobre el sistema de cuidados público o la visibilización de las mujeres en la historia de España. Senado.

10:30h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- En el marco del movimiento colectivo Movember por la salud masculina, se presenta la campaña 'Moviéndonos por la vida' para concienciar sobre los beneficios del ejercicio físico en la prevención y mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer de próstata. WiZink Center. Entrada por C. de Jorge Juan, 99.

10:30h.- Málaga/Sevilla/Granada.- SANIDAD AGRESIONES.- Los sindicatos CSIF, SATSE, CCOO y UGT han convocado concentraciones para denunciar las agresiones al personal de la sanidad pública andaluza. Centro de salud de Puerta Blanca. Avenida Gregorio Diego, 46.

11:00h.- Madrid.- MEMORIA HISTÓRICA.- La Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel entrega al Ministerio del Interior las firmas recogidas para construir un Centro de Memoria en los terrenos donde se ubicaba la prisión. Ministerio del Interior, Paseo de la Castellana, 5.

11:30h.- Madrid.- DÍA DISCAPACIDAD.- La reina preside el Acto Institucional por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad al que asisten la vicepresidenta Yolanda Díaz, el ministro Pablo Bustinduy y la ministra Ana Redondo, junto a entidades de discapacidad. C/ Extremeños, 1. (Texto) (Foto)(Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SALUD HEMOFILIA.- La compañía Sobi presenta efanesoctocog alfa, un nuevo fármaco disponible en España para el tratamiento y la prevención de sangrados y la profilaxis preoperatoria en personas con hemofilia A. Gran Vía, 30.

12:00h.- Madrid.- SISTEMA UNIVERSITARIO.- La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presenta el informe 2024 sobre la situación de las universidades españolas y propone siete prioridades estratégicas. La presentación se realizará por Zoom. (Texto)

12:30h.- Madrid.- SANIDAD ADICCIONES.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, presentan los resultados de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES). Plaza España, 17. (Texto)

13:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de las reservas hidrológicas. (Texto)

14:00h.- Madrid.- UNIVERSIDADES MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid a una reunión para tratar sobre la financiación universitaria. (Texto)(Foto)(Vídeo)

16:00h.- Madrid.- SECTORIAL INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Al término del encuentro, la ministra atenderá a los medios de comunicación. Ministerio de Juventud e Infancia (Paseo del Prado, 18. (Texto)

16:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD EMPLEO.- El Grupo Popular pregunta al Gobierno en el Pleno del Senado si está logrando la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario desde los Centros Especiales de Empleo (CEE). Senado.

17:00h.- Madrid.- ACOSO SEXUAL.- CCOO presenta el estudio 'Mujeres migrantes ante el acoso sexual y por razón de sexo en los entornos laborales: barreras invisibles e invisibles desde una mirada interseccional y antirracista', así como una guía práctica contra el acoso sexual. C/ Lope de Vega, 38.

17:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- Sesión de las XXII Jornadas de Internacionalización y Cooperación de CRUE, a solicitud de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Española (CRUE). Congreso.

18:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- Estreno de 'Luciérnagas', un cortometraje documental que muestra la realidad de las personas que han recibido un diagnóstico de salud mental. Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Badajoz.- CULTURA MÚSICA.- Presentación del Festival 'Menganita Fest', iniciativa musical impulsada por mujeres, a la que asiste la diputada provincial de Igualdad de Badajoz, Lourdes Linares, y la presidenta de Mujeres Música de Extremadura (MUMEX), Paloma Pascua. Palacio provincial. (Texto)

11:00h.- Bilbao.- EUSKERA CONGRESO.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia Badiola, firman un convenio de colaboración. Sede de Euskaltzaindia. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director Mario Gas presenta la obra 'Todos pájaros', del autor de origen libanés Wajdi Mouawad, uno de los máximos exponentes del teatro contemporáneo, un texto con el que crea una metáfora sobre el conflicto en Palestina. Teatros del Canal. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ARTE MADRID.- La directora artística de CentroCentro, Julieta de Haro, ofrece un desayuno de prensa para presentar la programación de 2025, centrada en el arte contemporáneo con propuestas que darán voz a artistas españoles de diferentes generaciones. Plaza de Cibeles, 1. (Texto)

12:00h.- Sevilla.- ANUARIO SGAE.- Presentación del 'Anuario SGAE 2024'. Edificio Cartuja Center Cite. C/ Leonardo da Vinci, 7

19:50h.- Pontevedra.- SERIE NARCOTRÁFICO.- Movistar Plus+ presenta la segunda temporada de 'Narcogallegos' con dos episodios que tienen como hilo conductor una operación producida los primeros meses del año en Galicia en la que se incautaron más de 5.000 kilos de cocaína. Liceo Casino (Rúa Manuel Quiroga, 21)

20:00h.- Pamplona.- CONCIERTO ZIMMER.- El espectáculo 'The World Of Hans Zimmer – A New Dimension' recala en Navarra dentro de su gira internacional. Navarra Arena.

20:00h.- L'Hospitalet de Llobregat Barcelona.- ESCULTURA GASTRONOMÍA.- El chef Roger Viñas del restaurante Avenir presenta unos platos inspirados en las obras del artista Miquel Aparici, una experiencia gastronómica original que busca conectar el mundo del arte con recetas diseñadas para evocar emociones. Edificio Freixes (Carrer Glòria 7, 4-2) (Texto)

