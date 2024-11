Junqueras se compromete a reunirse con las otras candidaturas de ERC la noche del congreso

Barcelona, 23 nov (EFE).- El candidato de Militància Decidim a la presidencia de ERC, Oriol Junqueras, se ha comprometido este sábado a reunirse con el resto de candidaturas al congreso de Esquerra para "construir un proyecto compartido de partido y de país" la noche del 30 de noviembre, cuando se conozcan los resultados del cónclave de los republicanos.

Militància Decidim ha celebrado este sábado en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona) su acto central de campaña, en el que han intervenido, además de Junqueras, la candidata a la secretaría general, Elisenda Alamany, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, o los exconsellers Joan Ignasi Elena y Ester Capella.

En su discurso, que ha clausurado el acto, Junqueras ha anunciado su intención de convocar al resto de candidaturas la misma noche del congreso: "Os pedimos que pongáis el mismo espíritu y la misma generosidad que seguro que nosotros pondremos", ha dicho.

Además de Militància Decidim, otras dos candidaturas optan a la dirección de ERC en el congreso del 30 de noviembre: Nova Esquerra Nacional, encabezada por el tándem Xavier Godàs y Alba Camps y que cuenta con el apoyo de la actual secretaria general, Marta Rovira, y el expresident catalán Pere Aragonès; y Foc Nou, con Helena Solà y el exconseller Alfred Bosch como caras visibles.

A lo largo de su intervención, Junqueras ha tendido la mano a los miembros de otras candidaturas, a los que ha trasladado "un abrazo fraterno desde la convicción de que la libertad y la igualdad sólo se pueden conquistar desde una fraternidad sincera".

Junqueras ha enfatizado la necesidad de tener "un partido grande para volver a ganar", y que tenga "la fuerza de todo el mundo al servicio de las necesidades de cada uno", un "partido grande que no excluya a nadie".

Por su parte, Alamany ha señalado que la intención de Militància Decidim es la de conseguir "un partido grande" y que ERC "vuelva a hacer de ERC, sin complejos".

"Lo que está en juego el próximo día 30 de noviembre es a quién encargamos la misión de volver a levantar y hacer grande a ERC. Nos jugamos ser un partido grande y diverso o un partido pequeño, con un discurso que conecte con la mayoría del país o unas políticas dirigidas a pocos, o ser una cosa residual o friki", ha subrayado la candidata a secretaria general.

En su intervención, Rufián se ha mostrado convencido de que ERC saldrá adelante tras este congreso: "El odio interno es circunstancial, simplemente estamos pasando una mala época, ERC tiene unas siglas históricas", ha dicho.

A lo largo de su discurso, Rufián ha reivindicado la "diversidad" de ERC, tras recordar su condición de nieto de inmigrantes, a la par que ha apostado por tener un partido que acepte esta "diversidad", porque Esquerra "no es un catálogo".

"No hay derecho a que este partido no acepte esta diversidad, o, perdón, se olvide. Tenemos muchos apellidos y muchas causas compartidas, muchas banderas", ha indicado Rufián, que ha apostado por que ERC tenga "espacios de decisión y no de conspiración".

Por otro lado, el diputado en el Parlament y exconseller de Interior Joan Ignasi Elena ha apostado por que ERC se convierta en "una alternativa al actual Govern", que ha tildado de "pequeño, mediocre, anodino, rematadamente gris" y que tiene por objetivo "españolizar Cataluña, volver a su vieja normalidad, a la asimilación, a convertir la nación en una provincia". EFE