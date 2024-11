Ricky Rubio: "Los momentos duros son los que me han hecho la persona que soy hoy"

Madrid, 21 nov (EFE).- El jugador de baloncesto Ricky Rubio se mostró muy orgulloso este jueves de la decisión de parar que tomó mientras preparaba el Mundial de 2023, porque "las cosas no iban bien" y aseguró que "los momentos duros", como el fallecimiento de su madre en 2016, son los que" le han "hecho ser la persona que es hoy".

"Me estaba preparando para el Mundial de 2023 y veía que las cosas no iban bien. Al cabo de tres, cuatro días las expectativas eran enormes y me vi obligado a parar. Hablé con Scariolo y le costó entenderlo", afirmó durante la presentación en Madrid del "Proyecto Zero", una iniciativa dirigida a jóvenes, que promueve entornos saludables sin tabaco, en la que intervino también la ministra de Sanidad, Mónica García.

El exjugador de Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Joventut y Barça, entre otros, se dirigió a los jóvenes para felicitarles por este movimiento y por lo "difícil que es ir a contracorriente", en referencia a la negativa al consumo de tabaco que promueve.

"Toda persona se tiene que construir de dentro a fuera, y yo con 14 años hice lo contrario, me construí de fuera a dentro, por lo tanto este es el consejo que le doy a los jóvenes para que sean mucho más fuertes", señaló tras poner ejemplos de su vida personal y deportiva.

El base español destacó la importancia de apoyar el "Proyecto Zero" y la importancia de "escuchar a los jóvenes" para "llegar a ellos de manera efectiva". "Este proyecto no solo busca promover hábitos saludables, sino también empoderar a una generación para que tome decisiones conscientes, que les permitan construir un futuro más pleno y saludable" apuntó.

Durante la presentación, la ministra de Sanidad, Mónica García, se mostró orgullosa de que las generaciones más jóvenes tomen "el testigo para liderar esta causa y aspirar a dar pasos más audaces, manteniendo el espíritu pionero en la lucha contra el tabaquismo". "Son un ejemplo inspirador de valentía y compromiso con la salud pública" subrayó.

"Proyecto Zero" es una iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco, liderada por la Asociación española contra el Cáncer, con el apoyo de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), cuyo cometido es promover entornos saludables para una generación libre de tabaco en 2030.

Para ello, sesenta jóvenes expusieron sus propias soluciones y prácticas a un grupo de expertos, como la iniciativa "Salud en movimiento", enfocada en cómo motivar a las personas sedentarias y fumadoras a usar el deporte como alternativa para mejorar sus vidas.

En la presentación, el divulgador sanitario Pedro Soriano consideró que se trata de "una poderosa herramienta para alcanzar la primera generación libre de tabaco". EFE