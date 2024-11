El PP acusa al Gobierno de actuar de "mala fe" y dejar solo a Mazón ante la catástrofe

Madrid, 19 nov (EFE).- El Partido Popular, en boca de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber actuado "mal" y de "mala fe" ante la dana, así como de haber dejado solo al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por "tacticismo político".

"Si el Gobierno de España se hubiera involucrado desde el primer momento quizás esta tragedia no sería tal, pero lamentablemente no estaban. Estaban en el cálculo político y electoral. El Gobierno de España actuó mal y actuó de mala fe. Dejó solo al Gobierno valenciano frente a una catástrofe nacional a la que ningún Gobierno autonómico podía hacer frente con sus propios medios y recursos", ha afirmado Tellado.

El portavoz parlamentario del PP ha apuntado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la inejecución de inversiones en los cauces de ríos y, en concreto, en el barranco del Poyo.

"Estoy seguro de que esas obras habrían salvado vidas y, sin embargo, el Gobierno anuló estas obras aduciendo un cálculo de coste y beneficio", ha denunciado Tellado, que cree que por eso Ribera no quería acudir al Congreso a rendir cuentas.

El PP exige que la ministra explique por qué no se acometieron estas inversiones, la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, "por qué no se alertó a tiempo" o por qué quien tenía toda la información no declaró la emergencia nacional.

También ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no haber declarado la emergencia nacional, y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de haberse "desentendido" de la tragedia.

"Con ese 'estoy bien' decidió escapar, lo mismo que hizo en Paiporta, exactamente lo mismo", ha denunciado aludiendo a la visita que hizo Sánchez a este municipio valenciano, junto a los reyes, y que tuvo que abandonar por seguridad ante los insultos y lanzamiento de barro a la comitiva, en la que sí permanecieron Felipe VI y Letizia.

El portavoz del PP ha diferenciado la respuesta dada por el Gobierno de la ofrecida por Mazón, de quien ha destacado las explicaciones dadas en las Cortes valencianas, su compromiso para liderar la reconstrucción o la reestructuración de su Gobierno.

"Serán los valencianos los que juzguen el grado de acierto o de fracaso de esas políticas", ha agregado.

Tellado ha vuelto a concentrarse en el Ejecutivo, por no hacer autocrítica o por haber permanecido "ajeno sin prestar la colaboración imprescindible". "El Gobierno no está para cuando le pidan ayuda, está o no está, y no estuvo ese día", ha recalcado. EFE