Temas del día de EFE España del martes 19 de noviembre de 2024

València - Se cumplen tres semanas desde la dana y, junto a las tareas para normalizar la vida de miles de personas, persiste la tormenta política en medio de la remodelación del Gobierno valenciano que va desgranando su presidente, Carlos Mazón.

Alaquàs (Valencia) - Un equipo de coordinadores y seis cocineros profesionales han sido capaces de montar una infraestructura para cocinar unas 6.000 raciones de comida diarias que contienen los tres macronutrientes para repartir en los pueblos de la dana, con la colaboración de cientos de voluntarios que pelan, cortan, friegan, envasan y etiquetan en un despliegue organizativo similar al militar. Inma Martínez

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno continúa con las negociaciones con sus socios para intentar un acuerdo sobre fiscalidad que allane el camino para aprobar los presupuestos y, con ellos, garantizar la duración de la Legislatura; un propósito que parece más complicado si cabe después de que este lunes la Comisión de Hacienda del Congreso rechazara, en una tensa reunión, mantener el impuesto a la banca.

REFORMA EXTRANJERÍA

Madrid - El Gobierno aprueba este martes una amplia modificación del reglamento de extranjería con la que promete facilitar vías de migración ordenada, legal y segura a través del empleo, la formación y las redes familiares, además de simplificar la burocracia en esta materia.

PARTIDOS PSOE

Madrid - El secretario general de Juventudes Socialista, Víctor Camino, analiza en una entrevista con EFE el panorama político y el próximo Congreso Federal del PSOE, donde defenderán reforzar el derecho a la vivienda y adelantar el voto a los 16 años.

TRANSPORTE MOVILIDAD

Madrid - El ministro de Transportes, Óscar Puente, inaugura la tercera edición del Global Mobility Call, un foro en el que durante tres días empresas, asociaciones y organismos públicos presentan las principales novedades, servicios, soluciones y proyectos para el desarrollo de la movilidad sostenible.

COMUNICACIÓN RTVE

Madrid - El Senado vota a los cuatro candidatos que le corresponden al Consejo de RTVE, una votación que, de no alcanzar los dos tercios de la Cámara, tendrá que repetirse a las 48 horas y ya solo con el requisito de lograr la mayoría absoluta.

MANOLITO GAFOTAS

Madrid - Manolito Gafotas cumple 30 años y su autora, Elvira Lindo, celebra el aniversario de sus aventuras, que han llegado desde el popular barrio de Carabanchel Alto a todo el mundo mundial, como él mismo diría.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Pleno del Senado. Senado (Texto)

Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado, durante el receso de la sesión plenaria, en torno al mediodía. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado, durante el receso de la sesión plenaria posterior a la votación sobre los consejeros de RTVE, en torno al mediodía. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. (Texto)

09:00h.- L’Eliana (Valencia).- TEMPORAL INUNDACIONES.- Reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, desde el que se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la dana.

09:45h.- València.- TEMPORAL INUNDACIONES.- El pleno del Ayuntamiento de València debate y vota propuestas de la oposición sobre la creación de una comisión de estudio de la gestión de la dana y otra de reconstrucción posdana. Ayuntamiento (Texto)

10:00h.- Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Reunión en la Moncloa del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana. Palacio de la Moncloa

11:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- Los grupos parlamentarios preguntan al Gobierno en la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán en la UE, los fondos europeos que se destinarán a paliar los efectos de la dana en varias comunidades, el impulso al acuerdo del Mercosur o el informe de la competitividad de Europa, entre otras cuestiones. Congreso (Texto)

12:00h.- Madrid.- PORTAVOCES CONGRESO.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Congreso (Texto)

12:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Senado. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso (Texto)

15:00h.- Madrid.- 23F DOCUMENTOS.- El pleno del Congreso debate una moción consecuencia de interpelación urgente de Podemos sobre la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de Golpe de Estado del 23F. Congreso (Texto) (Quinto punto orden del día)

15:00h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS NAVARRA.- El pleno del Congreso debate una moción consecuencia de interpelación urgente de UPN sobre la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. Congreso (Texto) (Octavo punto del orden del día)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Senado.

18:30h.- Barcelona.- ANIVERSARIO 9N.- El Parlament conmemora el décimo aniversario de la consulta sobre el futuro político de Cataluña celebrada el 9 de noviembre de 2014, en un acto que preside el presidente del Parlament, Josep Rull, pero en el que también intervendrán el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Parlament (Texto)

ECONOMÍA

09:30h.- Sevilla.- EMPRESARIOS ENCUENTRO.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, asiste a un encuentro organizado por la Cadena Ser. Fundación Cajasol. Plaza de San Francisco, 1

09:30h.- Pamplona.- PARLAMENTO NAVARRA.- La presidenta de Navarra explica la situación de la planta de VW Navarra y las políticas de su Gobierno para afianzar el empleo de la industria automovilística. Parlamento foral

13:20h.- Madrid.- TRANSPORTE MOVILIDAD.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, abre el evento sobre movilidad Global Mobility Call Ifema (Texto)

16:00h.- Madrid.- FERROCARRIL GALICIA.- El pleno del Senado debate y vota una moción consecuencia de interpelación del BNG sobre la modernización ferroviaria en Galicia. (El debate será posterior a la sesión de control, que comienza a las 16:00 horas). Hemiciclo del Senado. (Texto)

17:00h.- Barcelona.- SINDICATOS CC.OO. .- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la inauguración de la sede de CC.OO.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- OPERACIÓN CATALUÑA.- El exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas comparece, por segunda vez en una semana, en la comisión de investigación del Congreso sobre la llamada operación Cataluña en relación a las posibles irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial Congreso (Texto)

09:30h.- Madrid.- JUICIO PROTESTAS.- Segunda jornada del juicio por el 'Rodea del Congreso' del 25 de septiembre de 2012, en el que hay veintiún acusados, de los cuales seis han pactado con la Fiscalía aceptar una condena para esquivar el ingreso en prisión Juzgado de lo Penal, 20. Calle Julián Camarillo, 11 (Texto)

09:30h.- Murcia.- CRIMEN JUMILLA.- Los padres y el hermano del joven colombiano Kevin Morales, asesinado en mayo de 2021 en la localidad murciana de Jumilla, declaran como testigos en el juicio que se desarrolla en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Ciudad de la Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- NARCOTRÁFICO BLANQUEO.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, junto al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por presunto blanqueo de capitales en la Operación Mito, relativa a la introducción de casi cuatro toneladas de cocaína en España, con la continuación de la declaración del inspector jefe que coordinó la investigación. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNALES MEDIO AMBIENTE.- El Pleno del Tribunal Constitucional resuelve, entre otras cuestiones, el recurso sobre si es válida la personalidad jurídica del Mar Menor, aprobada por el Parlamento

10:00h.- València.- VIOLENCIA MACHISTA.- Un tribunal popular juzga desde este martes a David S.O., alias 'el Tuvi', el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar a la joven de 19 años Wafaa Sebbah, quien desapareció en 2019 en Carcaixent (Valencia) y cuyo cuerpo fue hallado dos años después en esa misma localidad. Ciudad de la Justicia (Texto)

15:00h.- Madrid.- SEGURIDAD PENITENCIARIA.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley del PP de modificación de la Ley General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones Congreso (Texto)

15:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- El pleno del Congreso debate una moción de VOX sobre el despliegue de las fuerzas armadas en las zonas afectadas por la dana. congreso (Texto)

15:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- El Congreso debate una moción del PP sobre las responsabilidades y actuaciones del Ministerio del Interior durante la crisis provocada por la dana. congreso (Texto)

16:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- El pleno del Senado debate una interpelación del PP sobre la valoración que hace el Gobierno del incremento de los delitos sexuales. Senado (Texto)

SOCIEDAD

08:45h.- Málaga.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Málaga acoge el evento tecnológico Upscale Conf sobre diseño y creatividad con inteligencia artificial, en el que participarán más de veinte ponentes de empresas como Netflix, Google, Civitai, Eleven Labs, Frepik o GitHub. Sohrlin Andalucía.

09:00h.- Madrid.- CONSEJO RTVE.- Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. Senado. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- LOBO CENSO.- El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presenta los datos del censo del lobo. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Planta baja. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- BANCO ALIMENTOS.- La Federación Española de Bancos de Alimentos y sus 54 Bancos de Alimentos presentan la ‘Gran Recogida 2024”. Asociación de la Prensa de Madrid. C/ Juan Bravo, 6. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ABUSO INFANTIL.- La Fundación Vicki Bernadet reúne a víctimas, familias y expertos para dar voz a las historias que se esconden detrás de las cifras del abuso sexual infantil en España, con el foco puesto en que 8 de cada 10 abusadores pertenecen al entorno familiar o de confianza de la víctima. Av. de l’Estadi, 22 (Texto)

10:00h.- Madrid.- DEFENSOR DOCENTES.- El sindicato de docentes ANPE presenta el Informe del Defensor del Profesor Estatal y el Informe del Defensor del Profesor de ANPE Madrid correspondientes al curso 2023/2024. Calle de Carretas, 14, 5º A. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CÁNCER PULMÓN.- La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y Fundación Más que Ideas acogen la 9ª edición del ‘Foro sobre Cáncer de Pulmón’, un evento anual de referencia para que pacientes, familiares y profesionales dialoguen sobre los principales retos en torno a esta enfermedad. Círculo de Bellas Artes.

11:00h.- Barcelona.- INFORME SOLEDAD.- Presentación del 'Barómetro sobre la soledad no deseada en Cataluña', elaborado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) y del 'Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024'. Carrer Sepúlveda, 1 (Texto)

11:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- Comparecencia de la Directora de la Directora General de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Junta de Andalucía, Ana María Reales, y de la Subdirectora de Salud Mental del Servicio Extremeño de Salud, Rosa María Merchán, ante la Comisión de Sanidad del Senado.

12:00h.- Burgos.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Ayuntamiento de Burgos celebra Comisión de Hacienda sobre los presupuestos municipales de 2025 en la que se analiza la enmienda presentada por el PP para recuperar las ayudas a ongs que acogen a migrantes tras rectificar en su intención de retirarlas. Ayuntamiento de Burgos (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- RESERVA HÍDRICA.- El Ministerio para la Transición Ecológica informa de la reserva hídrica, que lleva semanas por encima de la mitad de la capacidad total de los embalses (la semana pasada en el 51,2 por ciento) y se sitúa muy por encima de la de ahora hace un año y de la media de los últimos diez ejercicios.

12:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta el cupón de la ONCE con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la sede del Ministerio.

13:00h.- Madrid.- COLECTIVO LGTBI.- Registro de la proposición de ley de memoria y justicia para la reparación de las personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, impulsada por la Plataforma por los Derechos Trans. Congreso.

15:00h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- Proposición no de ley del grupo parlamentario Socialista sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva. Congreso de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- El pleno del Senado debate y vota una moción del PSOE que insta al Gobierno a seguir apoyando la investigación y la transferencia de conocimiento como herramientas básicas para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias devastadoras. Senado

17:00h.- Valladolid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita la sede de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tragos (ADAVASYMT), en el treinta aniversario de esta organización. Sede de ADAVASYMT. Calle Nicasio Pérez 22 (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- COMUNICACIÓN MEDIOS.- Gala de entrega de los XVII Premios CLABE de Periodismo y Comunicación. CaixaForum. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Madrid.- PATRIMONIO CULTURAL.- Moción por la que se insta al Gobierno a la defensa y protección del patrimonio histórico español en todas sus manifestaciones y por la que el Senado acuerda la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Cultura, sobre el patrimonio cultural e histórico de España. Senado.

09:30h.- Madrid.- MODA TENDENCIAS.- La firma The 2nd Skin Co., capitaneada por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, que ha vestido de actrices como Lily Collins a la reina Letizia, presenta su colección para la próxima primavera-verano y su nueva propuesta de novias. Hotel InterContinental. Pº de la Castellana, 49. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- CINE ESTRENO.- El cineasta francés Stephane Demoustier presenta en Barcelona y en Madrid su última película, 'Borgo', un thriller carcelario que se estrenará en las salas españolas el 22 de noviembre. Instituto francés de Barcelona. Carrer de Moià, 8

10:30h.- Madrid.- KEN FOLLET.- El escritor Ken Follet asiste a la presentación de la adaptación al teatro musical de su novela 'Los pilares de la tierra', que se estrenará en Madrid. Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Gran Vía, 66.

11:00h.- Madrid.- ARTE SALUD.- La fundación Cultura en Vena presenta en rueda de prensa el 'Manifiesto Cultura y salud: un llamamiento a integrar las artes en la salud pública', un llamamiento para integrar las artes en la atención sanitaria español. Al acto asistirá Christopher Bailey, director de Arte y Salud en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Museo Thyssen-Bornemisza.

11:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- Presentación ante la prensa de 'Opera to a Black Venus. ¿Qué nos diría mañana el fondo del océano si hoy se vaciara de agua?', exposición de la artista multidisciplinar Grada Kilomba (Lisboa, 1968). Centro de arte Reina Sofía. Edificio Sabatini. .

11:30h.- Madrid.- POESÍA PREMIO.- La escritora colombiana Piedad Bonnett presenta en rueda de prensa, junto a Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, su antología poética 'La oscura disonancia', ganadora del XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Sala de Mayordomía del Palacio Real. C/ Bailén, s/n. (Texto)

12:00h.- Madrid.- MANOLITO GAFOTAS.- Rueda de prensa con Elvira Lindo para celebrar el 30 aniversario de Manolito Gafotas. Librería La Mistral. Travesía del Arenal, 2. (Texto)

12:00h.- Málaga.- ESPECTÁCULOS ÓPERA.- Presentación de la ópera 'Madame Butterfly' con la presencia de su director de escena, Emilio López; el director musical, Giuseppe Finzi, y los solistas Claudia Pavone, Antonio Gandía y Željko Lucic. Teatro Cervantes

12:00h.- Barcelona.- MACBA EXPOSICIÓN.- El MACBA presenta la exposición 'Sueño máquina de pájaro', de la artista Teresa Solar Abboud MACBA (Texto)

12:00h.- Zaragoza.- CULTURA GOYA.- La responsable técnica de las Cortes de Aragón en la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’, Arancha Echevarría-Torres, y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, informan en rueda de prensa de la evolución en el montaje de la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’. Salón del Trono. Palacio de La Aljafería (Texto) (Foto)

12:15h.- Madrid.- FESTIVAL GRANADA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Paolo Pinamonti, en la sede del Ministerio.

12:15h.- Barcelona.- CONCIERTO VALENCIA.- Presentación del concierto benéfico 'Barcelona con Valencia', en el que participarán Joan Manuel Serrat y el dúo Estopa Ayuntamiento de Barcelona (Texto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Los actores María Adánez y José Troncoso presentan junto al dramaturgo y director Ernesto Caballero 'La gramática', una sátira sobre la lengua. Nave 10 Matadero. (Texto)

12:20h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- Presentación para prensa de 'Las chicas de la estación', dirigida por Juana Macías, drama sobre abusos sexuales a menores que se estrena el 22 de noviembre. Only You Boutique Hotel Madrid. C/ Barquillo, 21.

13:00h.- Madrid.- CULTURA PATRIMONIO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con los alcaldes de Tortosa, Palma, Cartagena, Ibiza, Mahón y Es Castell para tratar sobre la presentación de la candidatura conjunta a Patrimonio de la Humanidad de las fortificaciones de dichas ciudades, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Madrid.- CULTURA FEMINISMO.- El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura las jornadas 'España con la cultura argentina', donde tras la apertura se abrirá la mesa de debate: 'La construcción del discurso público: feminismos y censura'. Museo Lázaro Galdiano. C/ Serrano, 122.

19:00h.- Madrid.- GARCÍA LORCA.- Presentación de la colección que reúne todos los poemarios escritos por Federico García Lorca. Residencia de Estudiantes.

19:30h.- Madrid.- POESÍA PREMIO.- La reina Sofía entrega el galardón del 33 premio Reina Sofía de poesía iberoamericana a la escritora Piedad Bonnett. Palacio Real.

