Lakovic: "Prefiero que nos vayamos de aquí enfadados que tranquilos"

Madrid, 10 nov (EFE).- Jaka Lakovic, entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria, afirmó que prefiere que su equipo vuelva a casa enfadado que tranquilo tras la ajustada derrota sufrida en el WiZink Center contra el Real Madrid en la séptima jornada de la Liga Endesa.

"Está bien que estemos enfadados, un poco frustrados. Estamos en proceso de mejorar, de ser el equipo que queremos ser. Ir a casa satisfechos no está bien; tenemos que estar un poco enfadados. Pero sabiendo siempre qué tenemos que mejorar para en el futuro tener opciones ganar. Prefiero que nos vayamos de aquí enfadados que tranquilos", afirmó en rueda de prensa.

Sobre el desarrollo del duelo, comentó: "Fue un buen partido. Creo que hemos competido bien, pero al final hemos perdido por la calidad de nuestro contrario, especialmente de Facundo Campazzo, que en el último cuarto mete 14 puntos y nos perjudica para ganar. Hemos tenido tres detalles que nos han perjudicado; en la primera tuvimos demasiadas pérdidas, catorce, y en la segunda especialmente la defensa del uno contra uno y saber hacer pequeñas faltas".

"No siento tanta frustración como rabia. Yo como soy, no doy por hecho nada. No pienso que Facu va a ganar el partido, pienso en mi equipo y en qué hacer. En esos momentos no hicimos lo que teníamos que hacer. Facu hace muchas ventajas pero hemos fallado en nuestra utilización de las faltas en el último cuarto conociendo qué hace. Es más rabia que frustración", completó sobre el tramo final del argentino del Real Madrid. EFE