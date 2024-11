Los Premios LUX 2024 distinguen una imagen sobre el Líbano y otra sobre abusos sexuales

Barcelona, 7 nov (EFE).- La imagen de una escuela vacía en el Líbano y una instantánea relacionada con los abusos sexuales en la infancia, de Jesús Blasco De Avellaneda y de Pep Ávila, respectivamente, son dos de las obras ganadoras de los Premios de Fotografía Profesional LUX 2024.

En una gala celebrada este jueves en el Disseny Hub Barcelona, conducida por la periodista y presentadora de Betevé Laura Sangrà, se han entregado estas distinciones, que promueve la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE).

'École libanaise', de Jesús Blasco De Avellaneda, forma parte de un reportaje que captura la "triste realidad" de una vacía escuela de niños del Líbano y se ha llevado el LUX Oro en la categoría de Reportaje Documental, mientras que el LUX Plata se lo ha llevado Joan Pujol Creus por 'Night Japan taxi' y el LUX Bronce ha recaído en Pablo Lorente Bernad por 'Retratos de la ganadería brava y sus empresarios para Forbes'.

Pep Ávila ha conmovido al jurado con 'Cargar mochilas...', LUX Oro en la categoría de publicidad, en la que también han sido premiados José Haro (Hermana Muerte) y Pablo Lorente Bernad (Campaña Gillete. Hay que ser muy Hombre con Paco León).

Manuel Espaliu y su obra, 'Welcome to the paradise, se ha llevado otro de los LUX por "capturar la realidad residencial en Irán de ciudades desiertas, nacidas del polvo, que resuena en muchos lugares del mundo", y Ferran Aguilar Antón ha obtenido una distinción por reflejar el cambio climático con una "cruda fotografía".

'Sola', de Mentxu Álvarez Rodríguez, ha ganado el LUX Oro en la categoría de retrato por captar el paso del tiempo, mientras que el LUX Junio ha sido otorgado a 'Bellas Artes', de Santiago Cañaveras Briansó.

Como novedad, durante la gala se han otorgado diplomas distintivos a los ganadores de las diferentes categorías.

El jurado, formado por fotógrafos y profesionales del mundo de la imagen y la comunicación, ha seguido el sistema "doble ciego" en su votación, siendo presidentas Nerea Cierco y Ana Brossa, quienes han subrayado la calidad y el volumen de las obras ganadoras.

La AFPE creó en 1993 los Premios LUX y desde entonces se han convertido en uno de los referentes de la fotografía profesional en España, "dando visibilidad, reconocimiento y prestigio a este arte".

Profesionales como Jaume De Laiguana, Rosa Isabel Vázquez y la internacional Bèla Adler presentaron en diferentes ediciones sus trabajos a los premios y hoy son referentes en este ámbito. EFE