Laso: "Me voy cabreado, pero hay que mirar hacia adelante"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, felicitó al Gran Canaria por la victoria cosechada este domingo por el conjunto isleño frente a los alaveses, y dijo que se marcha "cabreado, pero hay que mirar hacia adelante".

"La clave estuvo en el último cuarto, en el que nos ha faltado energía", dijo, además de mostrar su preocupación por el arranque liguero de su equipo: "Debemos mirar hacia adelante".

"Ha sido una semana complicada, algo que ya sabíamos, aunque en el último cuarto se ha notado que el Gran Canaria ha estado más agresivos. Nos ha faltado de físico y rotación", agregó el técnico baskonista.

En su opinión, en el resto del encuentro han "estado bien", aunque reconoció que cometieron "errores" que no deben cometer. "La sensación es que no entrábamos de pleno en racha ofensiva, lo que dio vida al rival", dijo.

"En estos momentos me voy cabreado porque no hemos sido capaces de sacarlo", insistió Laso, al mismo tiempo que destacó del rival tanto la actuación de Mike Tobey, que les "ha hecho mucho daño", y también Alocén, "que ha sabido encontrar las mejores soluciones para su equipo".

Por otro lado, defendió el rendimiento del base norteamericano Marcus Howard, que firmó un discreto 2/13 en triples: "Si me tuviera que jugar las canastas decisivas seguiría apostando por Marcus", sentenció.

"Me preocupa tener jugadores lesionados", subrayó. "No puedo arreglar lo del calendario, que lo conocemos desde agosto, aunque esperamos recuperar jugadores esta semana", indicó.

Al mismo tiempo reconoció su "preocupación" por la clasificación ligera, aunque también manifestó: "Si gano los próximos 11 encuentros me meto en la Copa del Rey. Es momento de mirar hacia adelante y de intentar ser mejores en cada partido".

Finalmente, Laso mostró su solidaridad por los damnificados en la DANA, reconociendo: "no es potestad mía decidir si se juegan o no los partidos, pero es difícil jugar y no pensar en ello". EFE

