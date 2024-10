El Gobierno refuerza el control de los operadores de hidrocarburos para frenar el fraude

Madrid, 31 oct (EFE).- El Gobierno ha planteado una serie de medidas para reforzar el control de los operadores de hidrocarburos y evitar así los casos de fraude en el sector, que se han disparado en los últimos años a medida que se incrementaban los precios.

Estas propuestas están recogidas en varias enmiendas presentadas por el PSOE a la ley que regula un tipo mínimo efectivo para las multinacionales, a las que ha tenido acceso EFE, y ahora necesitarán recabar apoyos parlamentarios para seguir adelante.

Las propuestas se dirigen, especialmente, al control de los denominados 'missing traders', tramas empresariales que adquieren hidrocarburos en depósitos fiscales -con un IVA asimilado a la importación- para después venderlo a los distribuidores cobrando el correspondiente impuesto que luego no ingresan a la Agencia Tributaria.

Una de las iniciativas para acabar con estas tramas pasa por pedir a los titulares de los depósitos fiscales de gasolinas, gasóleos o biocarburantes y a los empresarios que extraigan productos de estos que declaren el IVA mensualmente, con el objetivo de conocer "casi en tiempo real" las operaciones para facilitar el control.

También se prevé modificar la normativa para dejar claro a quién corresponde liquidar el IVA asimilado a la importación y exigir a quien extraiga el carburante que demuestre que es un operador económico autorizado por normativa aduanera o tiene la condición de operador confiable. Además, tendrá que garantizar el pago del impuesto correspondiente a la futura venta.

Para obtener la consideración de operador confiable, el operador tendrá que demostrar un volumen mínimo de extracciones en el año anterior, haber realizado operaciones al por mayor durante los tres últimos años y acreditar solvencia financiera, equivalente al 110 % de las cuotas de IVA.

Como medida de seguridad adicional, se asigna a los titulares de depósitos fiscales una responsabilidad solidaria del pago de la deuda tributaria cuando autoricen indebidamente la extracción del producto.

Una tercera enmienda refuerza el control de los denominados 'carburantes de diseño', productos con características muy similares a los carburantes de automoción que, al tener alguna diferencia en la composición, eluden los controles de los hidrocarburos y se almacenan fuera de los establecimientos autorizados a efectos de impuestos especiales.

Posteriormente, estos productos se venden a estaciones de servicio o transportistas como carburantes de automoción, sobre todo gasóleo A, con una supuesta acreditación de haber pagado el impuesto de hidrocarburos.

Para frenar este fraude, el PSOE propone que no se admita como acreditado el pago del impuesto si este no ha sido ingresado en la Agencia Tributaria y que se considere contribuyente del impuesto de hidrocarburos quien esté en posesión del carburante para su distribución en caso de que detecten marcadores no autorizados o haya sido adquirido a un operador no autorizado. EFE