La diputada de Mas Madrid cesada por el caso Errejón descarta mantenerse como no adscrita

Madrid, 30 oct (EFE).- La diputada de Más Madrid Loreto Arenillas, cesada por el partido de todos su cargos orgánicos al ser acusada de encubrir un caso de acoso de Íñigo Errejón, ha descartado pasar a ser diputada no adscrita en la Asamblea de Madrid y está a la espera de la resolución de la Comisión de Garantías de la formación.

Así lo ha anunciado en la red social X, en la que ha asegurado que quiere "aclarar" que "no pasará al grupo mixto", en referencia a ser diputada no adscrita, que así se denomina en la Asamblea de Madrid ya que el grupo mixto no existe en esta cámara regional.

La diputada ha hecho esta aclaración después de varias informaciones que indicaban que su supuesto paso a ser diputada no adscrita podría suponer un cambio de fuerzas dentro del parlamento autonómico en el que Más Madrid hubiera perdido un diputado de modo que el PSOE sería el grupo mayoritario.

Arenillas sigue sin entregar su acta de diputada desde el pasado viernes, cuando anunció que había decidido abandonarla y su partido se lo pidiera, después de que Más Madrid la cesase de sus cargos orgánicos por el supuesto encubrimiento de acoso de Errejón en una fiesta de Castellón en 2023.

El pasado lunes, tras la rueda de prensa conjunta de las líderesas de Más Madrid, Arenillas volvió a emitir un comunicado a través de la red social en la que denunciaba el "abuso de autoridad" del partido y enviaba al comité de garantías de la formación "la suspensión cautelar de mis responsabilidades orgánicas mientras se investigan los hechos, o la exigencia de dimisión como cargo público electo".

Este miércoles, quien fuera jefa de gabinete de Errejón, ha asegurado que este ente interno de Más Madrid ya está estudiando su caso.

Fuentes de esta formación han indicado a EFE que "admitir a trámite una denuncia es lo normal en cualquier procedimiento y forma parte de la normalidad garantista del derecho".

Además, reiteran que "nunca le han retirado la militancia" a Arenillas sino que ha sido cesada de sus "cargos internos" dentro de Más Madrid "por pérdida de confianza". EFE