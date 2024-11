El San Tirso reta a la historia ante el Espanyol en Riazor

A Coruña/Barcelona, 30 oct (EFE).- El San Tirso, modesto club de la Preferente gallega, reta a la historia para convertirse en el primer equipo de categoría territorial en eliminar en la Copa a un rival de Primera como el Espanyol, que no atraviesa su mejor momento y que está a un punto del descenso en la Liga.

Después de conseguir una histórica clasificación para la primera ronda copera, tras superar un total de once eliminatorias -seis de la Copa de A Coruña, dos de la Copa Diputación, otras dos de la Supercopa Galicia y la ronda preliminar de la Copa del Rey-, el cuadro coruñés vivirá el partido más importante de su historia.

No lo podrá hacer en su campo de O Monte, ya que no cumple con las exigencias de la Federación Española y tendrá que jugar en Riazor. Eso todavía complicará mucho más las escasas opciones de sorpresa de los futbolistas de Fabio Rodríguez. El equipo periquito no ha perdido en la Copa del Rey en las siete veces que jugado en ese estadio.

Pese a todo, en el vestuario del San Tirso sueñan con la hazaña. Algunos recuerdan que el Espanyol ya sufrió para eliminar a otro equipo de Preferente, el Solares cántabro (2-3) en la Copa 2021-22. A eso se agarran para hacer la historia.

Los blanquiazules, que han sumado únicamente tres puntos de los últimos 18 posibles en la Liga, aparcan esta momentáneamente, pero sin olvidar que este domingo juegan el derbi contra el Barcelona en el estadio Olímpico Lluís Companys.

En cualquier caso, el vestuario catalán da gran importancia al torneo del KO, competición que el club ha conseguido en cuatro ocasiones (1929, 1940, 2000 y 2006).

El cuerpo técnico no descarta rotaciones en un partido que, sobre el papel, no debería presentar excesivas complicaciones y futbolistas del filial podrían tener más protagonismo. Pese a que la prioridad es la permanencia en la categoría, el torneo del 'KO' será tratado con respeto y ambición por la entidad catalana.

Alineaciones probables:

San Tirso: Adri Suárez; Rellán, Lago, Pablo Vigo, Gamallo; Meijide, Christian Rey; Carlos Díaz, Sito o Ferreiro, Cristian Quintás; Denis

Espanyol: Pacheco; Roca, Kumbulla, Sergi Gómez, Romero; Salvi, Pol Lozano, Aguado, Milla; Veliz y Cardona.

Arbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro)

Estadio: Riazor

Hora: 19.00. EFE

