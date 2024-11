Adrián Sotelo 'Popler': "El Valencia nos ganará en muchas cosas. pero no en ilusión"

David Ramiro

Parla (Madrid), 29 oct (EFE).- Adrián Sotelo, 'Popler', entrenador del Parla Escuela, está viviendo una semana especial. Reciben en el campo de Las Américas al Valencia en la primera ronda de la Copa del Rey y la consigna es clara. El equipo de Rubén Baraja les "ganará en muchas cosas, pero no en ilusión", porque están ante el partido de sus "vidas".

Sotelo, de 36 años, tiene una amplia trayectoria en el fútbol madrileño. Llegó al Parla Escuela en enero de este 2024 con un historial que incluía un ascenso a Preferente con la AD Arganda en 2023 o el ascenso a Tercera División con el Móstoles CF en la temporada 2019/2020.

Con el Parla Escuela está disfrutando de una temporada inolvidable. Lograron ganar la Copa Federación de Madrid tras derrotar en la final al San Agustín de Guadalix después de superar una exigente fase de grupos y posteriormente se enfrentaron al Sonseca, al que ganaron en la ronda previa de la Copa. Ahora disfrutan de la recompensa de jugar contra un Primera en su campo de Las Américas, que se llenará con 4.500 aficionados.

P: ¿Qué significa el partido para el vestuario?

R: Es un partido que se escapa de lo convencional para un equipo de fútbol modesto, también por la repercusión. No todos los partidos de Liga metemos a tanta gente como en éste, que va a tener 4.500 personas en la grada. Por ejemplo, a Sonseca fueron treinta de mi parte y a este cincuenta. Esto es fútbol humilde y hay que disfrutarlo.

P: ¿La principal baza del Parla Escuela es la ilusión?

R: Nosotros tenemos poco que perder y mucho que ganar. Nuestra principal baza es la ilusión. El Valencia nos ganará en muchas cosas y está por encima en muchos aspectos pero no en ilusión. Esto para nosotros nos supone llenar Las Américas por primera vez en la historia. Y hablamos de Parla, una ciudad trabajadora, una ciudad obrera. Esperamos que a raíz de esto se dé más.

Con este hito hemos puesto a la institución donde se merece. Siempre ha tenido un rival histórico en cuanto a primer equipo. En cantera es sin duda el equipo de la ciudad, del pueblo. Tenemos una cantera con mil niños, la cuarta de Madrid creo. Ahora vas por la calle y en el bar te dan ánimos. El otro día fuimos a Sonseca y las profesoras del colegio de al lado nos decían que había que ganar. Esto ha cogido una dimensión importante. Estamos con toda la ilusión del mundo por devolver lo que nos dan y trabajar como hacen ellos día a día pero nosotros en el campo.

P: La última jornada perdieron con el Fuenlabrada Promesas pero llevaban nueve meses invicto

R: Llevábamos muchos partidos oficiales sin perder. Hicimos una primera parte muy buena y en la segunda un error defensivo no condenó. Fue extraño pero alguna vez íbamos a perder. Ahora tenemos un partido distinto con el Valencia en el que el contexto no se va a repetir. Los partidos suelen ser en fin de semana, un domingo por la mañana, y ahora, con los trabajos, se vive distinto. Yo me he pedido días de vacaciones para poder vivirlo tranquilamente. No solo porque el Valencia sea un Primera con un palmarés impresionante sino por el contexto atípico.

P: ¿Cómo es su día a día con el equipo?

R: Somos un vestuario de gente joven. El otro día contra el Navalcarnero B la media era de 22 años. Tenemos pocos veteranos. Entrenamos tres días a la semana. Este año con la Copa RFFM hemos tenido que variar un poco pero lo normal es entrenar martes y jueves es entrenar a las 20 y el viernes a las 17:30 para que los jugadores puedan alargar un poco más el fin de semana. Esto es una actividad secundaria, entre comillas. No nos da de comer. Nos permite pagar ciertos gastos pero no es la actividad principal a laboral, ni siquiera para los sueldos más altos del equipo. Por otro lado es la actividad que más nos mueve por vocación y nos lo tomamos muy en serio.

P: ¿Con qué compagina el fútbol?

R: Trabajo en Deportes de Movistar +. Llevo las auto-promos de deportes. Es anecdótico porque me ha tocado hacer una promoción de los partidos de la Copa del Rey y uno de ellos es el nuestro. Ha sido curioso.

P: ¿Hay muchas bromas en el trabajo?

R: Sí. Me muevo en un ambiente muy de deportes y se hablan de estas cosas. Me dicen los compañeros que lo disfrute y que vamos a ganar al Valencia. Mola porque se juntan los que son del Real Madrid, Barcelona y Atlético para animarnos.

P: ¿Confían en dar la sorpresa al Valencia viendo el momento que atraviesan?

R: Creo que Baraja tiene el crédito de lo que hizo el año pasado, que fue muy meritorio, pero este año no le están saliendo las cosas. Hay dos vertientes en estos partidos. Si viene bien el rival pueden decir que se pueden relajar y si vienen mal pueden decir que intentan utilizar la Copa para salvar la temporada aunque es muypronto. Ellos no van a tirar la Copa contra un equipo de Primera autonómica madrileña. Están obligados a ganar cien por cien y sé que vendrán a superarnos.

P: ¿Y qué le parece este Valencia?

R: Es un equipo con pocos nombres, buenos futbolistas, gente muy nueva. De momento me he visto solo y a cachos el Valencia-Las Palmas y entiendo que ese partido puede ser el reflejo de lo que vendrá. Hubo quince o veinte minutos en los que arrolló a Las Palmas, fue muy superior, y a partir de ahí se fue diluyendo. Es un equipo con talento pero que tiene un poco de incertidumbre. Sin duda parte como favorito.

P: ¿Preparan este partido de forma diferente?

R: Exactamente igual, no cambiamos el modelo de entrenamiento que tenemos por lo que nos vamos a encontrar. Tenemos que dar valor a las áreas porque el fútbol se gana y se pierde en las áreas y contra un equipo así mucho más. Tenemos que hacer hincapié en eso, ser muy contundentes y tener cuidado con sus individualidades.

P: Como entrenador, ¿qué referentes tiene?

R: Siempre he tenido dos referentes. Uno es Marcelino García Toral porque en su época, en la que me empezaba a interesar por ser entrenador, hizo buenos años en el Racing de Santander y Recreativo de Huelva con un 4-4-2 muy marcado. El otro es Pep Guardiola, que habla otro lenguaje y tiene otras herramientas diferentes a lo que tiene el resto.

P: ¿De dónde viene el apodo de Popler?

R: Cuando jugaba en el extinto Eurodroguer de Leganés un amigo me puso ese mote porque eran unos bichos de Futurama pequeños y feos, decía. Desde entonces he pasado por varios equipos y me quedé con eso. Es un orgullo porque es como llevar parte del barrio encima a mi faceta de entrenador. EFE