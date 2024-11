Idiakez: “No estamos teniendo el premio que el equipo se merece”

A Coruña, 27 oct (EFE).- Imanol Idiakez, entrenador del RC Deportivo, achacó a la falta de acierto de su equipo que el Racing Club de Santander se llevara la victoria de Riazor.

“Hemos tenido muchas situaciones, dos largueros, una parada increíble de Ezkieta a Barbero y un montón de a punto de… en un partido que se había puesto dificilísimo. Es una pena porque no estamos teniendo el premio que el equipo se merece porque estamos haciendo un fútbol valiente”, comentó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico guipuzcoano dejó claro que esta derrota no tiene nada que ver con la sufrida el pasado jueves frente al Levante en el Ciutat de Valencia.

“No puedo reprocharle demasiadas cosas a los chicos porque la falta de acierto no es voluntaria. Cuando la pelota no entra es cuando nos medimos todos. Tenemos que seguir, no queda otra. Lo único achacable es su primer gol, y ahí me apunto yo el tanto. Estoy convencido de que si seguimos así las victorias van a llegar”, afirmó.

Idiakez elogio al Racing, “es un equipo que maneja la línea con mucho riesgo pero lo hace muy bien”, y justificó la suplencia de Yeremay Hernández porque “él y Mella era imposible que jugaran todo el partido por el cansancio acumulado y quería a tener alguno de ellos siempre en el campo”. EFE

