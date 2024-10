Luis García: "El equipo no adolece de hambre, falta un poco de experiencia"

Madrid, 26 oct (EFE).- Luis García, entrenador del Alavés, aseguró este sábado en rueda de prensa, tras perder 1-0 con el Rayo Vallecano para sumar su quinta derrota consecutiva, que su equipo "no adolece de hambre" y de ganas de sumar victorias", sino que necesita experiencia para volver a los buenos resultados que cosechó a principio de curso.

El conjunto vitoriano no fue capaz de ganar a un equipo que jugó con un hombre más por la expulsión de Mumin en el minuto 21. Luis García fue autocrítico con sus decisiones y con la actuación de sus jugadores, aunque se mostró optimista con el futuro del Alavés.

"Necesitan a un entrenador que les haga ver las cosas. Sé quien ha estado bien, mal y quien no ha estado al nivel. Yo mismo soy el primero, el principal responsable. Hay que ayudarles para pasar la eliminatoria en Compostela y luego para ganar al Mallorca. Que la meta Carlos Vicente, que la meta Carlos Martín, que los rebotes no entren", dijo.

"Hay que insistir y no caernos y no ver quien es malo o si el entrenador es horroroso. Llevo dos años y doy lo máximo. Los chicos también van a dar la cara. Hay que recuperarlos y nos tienen que ganar el próximo partido, que es el de Copa", agregó.

Además, reconoció que la situación del Alavés es "complicada" después de sumar cinco derrotas consecutivas pero recordó que su equipo no está en puestos de descenso y que tiene un colchón de puntos suficiente para mantener la calma.

"Teneos que estar entre los ocho de abajo pero hay que cortar esta racha. Tenemos que trabajar y ser exigentes. Tenemos que aplicarnos para ser mejores y pido a la gente con más experiencia, que no tenemos muchos, que salgan adelante. El equipo no adolece de hambre y querer ganar, falta un poco de experiencia. No es momento de decir que somos un desastre o una ruina sin delanteros o defensas", comentó.

"El fútbol tiene vaivenes. Estamos abajo, pero no en la clasificación. Lo único que lo cambia es una victoria, hay que lucharla y pelear por ella. Siento mi casa, mi escudo y mi camiseta. Voy a defenderla y a trabajar. Somos capaces de levantar la situación", concluyó. EFE