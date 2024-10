El presidente andaluz reclama igualdad, cooperación y solidaridad entre CCAA

Oviedo, 26 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado que los andaluces se sienten "profundamente orgullosos de ser españoles" y de compartir con el resto de compatriotas un "sentimiento común de orgullo" por esta nación y el objetivo de seguir trabajando "desde la fraternidad, la solidaridad, la igualdad y la cooperación en todos los territorios".

Moreno Bonilla ha recibido este sábado en Oviedo la insignia de oro de la Asociación Día de Galicia en Asturias, un acto en el que ha estado arropado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, y el alcalde de la capital del Principado, Alfredo Canteli, entre otros cargos del partido en Asturias.

El presidente andaluz ha aprovechado su presencia en Oviedo, donde ayer asistió a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, dado que el galardón de Deportes había recaído en la campeona de bádminton Carolina Marín, para recibir esta distinción que le fue otorgada hace más de dos años, pero que hasta ahora no había recogido por su agenda de trabajo.

Moreno Bonilla ha reconocido que le sorprendió que unos gallegos que viven en Asturias hubiesen decidido reconocer la labor de un presidente andaluz, pero que no deja de ser reflejo de que "la fraternidad que tenemos entre todos los territorios de España nos une cada vez más".

"No es de sorprender que esa alianza entre territorios del noroeste y el sur sea positiva, fructÍfera y claramente positiva", ha señalado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha recibido la insignia "no como un humilde reconocimiento, sino como un reconocimiento social, institucional y personal" que no olvidará porque, ha añadido con ironía, no está "muy acostumbrado a que le hagan homenajes de Madrid hacia arriba".

Ha afirmado que los 30.000 asturianos y gallegos que viven en Andalucía y los 25.000 andaluces que lo hacen en Asturias y Galicia se sienten en casa, porque esa casa es "ese proyecto común y maravilloso que es España", y son ejemplo de "amistad entre regiones, de respeto y convivencia entre todos".

Moreno Bonilla ha reconocido que es de los convencidos de que "lo mejor está por llegar, con esfuerzo compartido y compromiso", una esperanza en la que, en su opinión también tiene mucho que ver Núñez Feijóo, en quien ve una alternativa "honesta y creíble". EFE

(Foto)