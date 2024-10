Efemérides del 17 de octubre

Madrid, 16 oct (EFE).- Efemérides para el jueves 17 de octubre de 2024.

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Día Mundial Contra el Dolor.

1755.- Fernando VI ordena crear el Real Fundación del Jardín Botánico de Madrid.

1771.- Apertura del museo de Ciencias Naturales de Madrid con el título de Real Gabinete de Historia Natural.

1815.- Napoleón llega desterrado a la isla de Santa Helena.

1888.- Thomas Edison patenta el fonógrafo óptico (la primera película).

1919.- Alfonso XIII inaugura la primera línea del Metro madrileño, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol.

1931.- Al Capone es hallado culpable por un jurado en EEUU y el 24 de octubre es condenado a once años de prisión por evadir impuestos.

1933.- Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos como refugiado.

1952.- Se funda la Universidad de Navarra.

1956.- 'La partida del siglo' de ajedrez entre Donald Byrne y Bobby Fischer.

1977.- Entrada en vigor de la Ley de Amnistía en España.

1979.- La Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.

1981.- Primer campeonato mundial para el piloto brasileño Nelson Piquet.

1986.- Estreno de la película 'El color del dinero', con Pau Newman (Óscar) y Tom Cruise.

.- Barcelona, designada sede de los JJ.OO. de 1992.

1988.- Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la primera visita oficial de un soberano británico a España.

1989.- Un terremoto de 7,1 en la escala de Richter sacude el norte de California y provoca 70 muertos, 3.000 heridos y daños materiales de miles de millones.

1991.- Tres bombas de ETA en Madrid causan la muerte del teniente Francisco Carballar Muñoz, y graves heridas a varias personas, entre ellas a una funcionaria del servicio del DNI y a su hija, Irene Villa.

1994.- Tratado de paz entre Israel y Jordania por disputas territoriales y que fue ratificado el 26 de octubre con la presencia del Bill Clinton.

1997.- Estreno oficial de la película 'I know what you did last summer' ('Sé lo que hicisteis el último verano').

2001.- Rejabam Zehevi, ministro israelí de Turismo, asesinado por extremistas palestinos.

2004.- El español Dani Pedrosa se convierte en el piloto más joven del mundo campeón de 250 cc.

2014.- La RAE incluye por primera vez el término 'hacker'.

2016.- Despega la nave china Shenzhou-11 con dos astronautas a bordo para permanecer 33 días en el laboratorio espacial Tiangong-2.

2017.- El Tribunal Constitucional anula la ley del referéndum catalán del 1 de octubre, mientras miles de personas piden en Barcelona libertad para los presos independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

2018.- Un estudiante mata a 19 personas en un instituto de Crimea, Rusia y luego se suicida.

.- Entra en vigor la legalización de la marihuana en Canadá.

2019.- Fallece la bailarina cubana de danza clásica Alicia Alonso, a los 98 años.

.- La UE y el Reino Unido logran un acuerdo sobre el 'brexit'.

2020.- Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, revalida el cargo tras ganar las elecciones con mayoría absoluta.

2022.- Benzemá, Balón de Oro.

NACIMIENTOS

1797.- Juan Lavalle, militar destacado en la guerra de la independencia de Argentina.

1878.- Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba.

1909.- Leopoldo Panero, poeta español.

1912.- Papa Juan Pablo I (Albino Luciani).

1915.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

1916.- José López Rega, político argentino, cofundador del peronismo.

1918.- Rita Hayworth, actriz estadounidense.

1920.- Miguel Delibes, escritor y periodista español.

.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

1934.- Javier Moscoso, político español.

1937.- José María Álvarez del Manzano, político español, exalcalde de Madrid.

1944.- Ángel Cristo, domador y empresario circense.

1947.- Manuel Pérez Barriopedro, fotógrafo español.

1949.- Alicia Tomás, actriz y torera española.

1948.- José María Marín Quemada, economista español.

1958.- Melchor Miralles, periodista español.

.- Sandra Mozarowsky, actriz española.

1968.- Ziggy Marley, músico jamaicano, hijo de Bob Marley.

1969.- Jesús Ángel García Bragado, atleta español.

1972.- Eminem, cantante de rap estadounidense.

1978.- Isabel Díaz Ayuso, política española, presidenta de la Comunidad de Madrid.

.-Pablo Iglesias Turrión, profesor y político español.

1979.- Kimi Räikkönen, piloto de F-1 finlandés.

1983.- Felicity Jones, actriz británica.

1986.- Toni Bou, piloto español de trial.

DEFUNCIONES

1757.- René Reaumur, físico francés.

1849.- Frédéric Chopin, compositor polaco.

1934.- Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel.

1944.- Pavel Haas, compositor checo.

1992.- Antonio Pedrol Rius, jurista español.

2005.- Ba Jin, escritor chino.

2009.- Rosanna Schiaffino, actriz italiana.

2016.- Elena Santonja, presentadora, pintora y actriz española.

2017.- Danielle Darrieux, actriz francesa.

2018.- Ara Güler, fotoperiodista turco.

2019.- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana.

2020.- Aurora Chamorro, de 66 años, nadadora.

.- Doreen Montalvo, actriz estadounidense.

2022.- Claudio Biern Boyd, director de cine español, creador de 'David el gnomo'. EFE