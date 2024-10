Clavijo dice que si fuera Pedro Sánchez convocaría elecciones para elegir otro gobierno

Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), ha dicho este miércoles que si él fuera Pedro Sánchez disolvería las Cortes y convocaría elecciones para que la ciudadanía elija otro gobierno que pueda cambiar las cosas, algo que, a su juicio, ahora no sucede.

En un encuentro informativo organizado por el periódico "Canarias 7", en el que ha contestado a preguntas de periodistas, Clavijo ha calificado de "guirigay" el contexto político nacional, un clima en el que, según ha dicho, prima "la batalla del relato" y al que se ha sumado en esta jornada la imputación del Fiscal General del Estado por el Tribunal Supremo.

Preguntado por su visión de la legislatura, el dirigente de CC ha considerado que se encuentra en un "punto muerto" y ha recordado que en el ciclo político anterior su partido estuvo en la oposición en Canarias y al lado del Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres en un momento delicado marcado por el impacto socioeconómico de la pandemia de la covid-19, que paralizó el motor del archipiélago: su turismo.

A su juicio, se gobierna para cambiar las cosas y cuando no se puede lo mejor es que la ciudadanía elija.

Para Clavijo, en una situación compleja como la actual se está pudiendo hacer poco desde el Gobierno de España.

"No va a salir nada, yo disolvería y convocaría elecciones, no se trata de estar por estar, sino de gobernar para cambiar las cosas", ha reiterado.

El presidente ha rechazado la vigente "batalla de los relatos" que persigue responder a la pregunta de "quién tiene la culpa" de lo que pasa porque quien la sustenta, ha dicho, no se está centrando en lo que preocupa a los ciudadanos.

Preguntado por la posibilidad de que haya Presupuestos Generales del Estado para 2025, Clavijo ha asegurado que su partido los respaldará siempre que "sean buenos para Canarias", esto es, que impliquen el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por el Gobierno con esta comunidad autónoma en la llamada agenda canaria pactada con esta formación nacionalista y que permitió que la investidura de Sánchez saliera adelante.

Unos compromisos que "no han llegado", ha recalcado el presidente canario para asegurar que CC no hablará de presupuestos, que sería bueno que hubiera de cara a 2025, si no se cumple antes con Canarias.

Esta incertidumbre presupuestaria hace que las cuentas canarias para el próximo año vayan a ser prudentes, de forma que crezcan en el entorno del 2 %, ya que el Ejecutivo que sustentan CC y el PP, con apoyos de ASG y AHI, prefiere acudir ya avanzado el ejercicio a futuras leyes de crédito extraordinario o rebajas fiscales en función de que haya o no Presupuestos Generales del Estado, ha referido. EFE

(foto)