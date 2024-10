Laura Borràs (Junts): "Yo no soy de pasos al lado. Soy de pasos adelante"

Barcelona, 13 oct (EFE).- La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha asegurado este domingo que no será "un obstáculo" para Carles Puigdemont si éste decide optar a la presidencia del partido independentista, aunque ha advertido: "Yo no soy de pasos al lado", sino de "pasos adelante".

En una entrevista con el diario ARA, Borràs ha contestado así a la pregunta de si piensa dar un paso al lado en el congreso que la formación soberanista celebrará a finales de octubre para facilitar que Puigdemont sea desigando presidente.

"Yo siempre he dicho que en Junts somos puigdemontistas y Laura Borràs, la primera. Pero no es cuestión de dar pasos al lado. Yo no vengo de una tradición de pasos al lado. Yo siempre quiero dar pasos adelante por la independencia de Cataluña", ha subrayado.

La exconsellera de Cultura ha afirmado que ella ha estado ya en contra en el pasado de otros pasos al lado, como el que dio el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

"Mi compromiso es con mi país y no doy por amortizada mi lucha política", ha apuntado, para sostener a continuación que "lo importante no es el cargo, sino el trabajo".

Borràs ha insistido en que ella "no será ningún obstáculo para nada" y que su objetivo es "continuar trabajando desde Junts porque es la herramienta más fuerte y más útil" para que el independentismo se abra y sea "transversal", sin concretar tampoco si tendrá un papel en la nueva dirección del partido. EFE