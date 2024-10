Junqueras defiende el "derecho a decidir" de la militancia ante quienes piden que abandone

Barcelona, 13 oct (EFE).- Oriol Junqueras, aspirante a recuperar la presidencia de ERC en el congreso que celebrará el partido el 30 de noviembre, ha defendido este domingo el "derecho a decidir" de la militancia, frente a aquellas voces que le piden que se retire.

Así lo ha planteado en la presentación de los 30 nombres que integran la candidatura "Militància Decidim" a la dirección de ERC de cara al congreso del mes que viene.

Después de una semana en la que la candidatura alternativa, liderada por Xavier Godàs, ha exhibido el apoyo de históricos dirigentes y exconsellers de ERC, y después de las palabras de Xavier Vendrell, uno de los artífices del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, que lo acusó de "esconderse" en el Monasterio de Montserrat tras la declaración de independencia, Junqueras ha salido al paso reivindicando la voz de la militancia.

"Somos una candidatura inclusiva e integradora que no quiere excluir a nadie, que no pretende vetar a nadie, que no quiere sustraer a la militancia el derecho a decidir sobre el futuro de nuestro partido. Serán los militantes del partido los que decidirán sobre el futuro del partido", ha recalcado.

Refiriéndose a su relación con Vendrell, ha asegurado que han sido "amigos durante muchos años" y deben "continuar siéndolo": "Por mí no quedará", ha agregado en tono conciliador un Junqueras que se siente favorito de cara al congreso del 30 de noviembre.

Junqueras ha asegurado que la suya será "probablemente" la candidatura ganadora y tomará las riendas del partido, por lo que tiene que "actuar con una especial responsabilidad".

También ha intervenido Elisenda Alamany, cara visible de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidata a la secretaría general de ERC, que se ha referido al "ruido, de dentro y de fuera del partido", generado en torno a la lista que lidera Junqueras.

Ese ruido, ha afirmado, "es proporcional a los nervios que pueden tener algunos, porque nosotros venimos a levantar el partido, a hacerlo grande, a abrirlo al país".

